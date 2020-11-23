"ЄС" відповіла Садовому щодо "узурпації влади"

Голова фракції "Європейська солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик відповів на звинувачення мера Андрія Садового у махінаціях з організацією засідання депутатів, посилаючись на закон "Про місцеве самоврядування".

Джерело: Адамик у Facebook

Пряма мова Адамика: "Наголошую на тому, що ТВК, ухваливши рішення про проведення сесії Львівської міськради 24 листопада, а не 3 грудня, виконала норму статті 46 закону "Про місцеве самоврядування" згідно з якою "перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною ТВК не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради".

Тобто ми, депутати, вимагаємо провести першу сесію відповідно до закону. Ми не хочемо розпочинати роботу з порушень законодавства".

Деталі: Він також звернувся до Садового з проханням "не збурювати громаду, припинити виборчу кампанію та почати працювати".

Постанову про реєстрацію депутатів до Львівської міськради підписали ще 5 листопада.

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