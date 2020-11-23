Председатель фракции "Европейская солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамык ответил на обвинения мэра Андрея Садового в махинациях с организацией заседания депутатов, ссылаясь на закон "О местном самоуправлении".

Источник: Адамык в Facebook

Прямая речь Адамык "Подчеркиваю, что ТИК, приняв решение о проведении сессии Львовского горсовета 24 ноября, а не 3 декабря, выполнила норму статьи 46 закона "О местном самоуправлении" согласно которой "первая сессия новоизбранного городского совета созывается соответствующей ТИК не позднее, чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов совета".

То есть мы, депутаты, требуем провести первую сессию в соответствии с законом. Мы не хотим начинать работу с нарушений законодательства".

Детали: Он также обратился к Садовому с просьбой "не будоражить общество, прекратить избирательную кампанию и начать работать".

Постановление о регистрации депутатов во Львовский горсовет подписали еще 5 ноября.

Предыстория: