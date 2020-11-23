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Другий тур: У Бердянську переможець обійшов опонента всього на 900 голосів

Понеділок, 23 листопада 2020, 18:21

У Бердянську Запорізької області у другому турі виборів мера переміг кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов.

Джерело: повідомлення на сайті ЦВК

Баранов переміг набравши 49,98% голосів (17 282 виборців). Його опонент від  "ОПЗЖ" Олександр Свідло отримав 47,22% підтримки (16327 виборців)

Баранова у 2014 році в.о. президента України Олександр Турчинов призначив головою Запорізької обласної державної адміністрації. У жовтні того ж року написав заяву на  звільнення з посади за власним бажанням.

Передісторія:

  • У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах.
  • "За майбутнє" матиме в Луцьку свого мера і найбільше депутатів в міськраді і облраді.

Теми: Бердянськвиборимісцева влада


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