Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Другий тур: У Бердянську переможець обійшов опонента всього на 900 голосів

Понеділок, 23 листопада 2020, 17:21
Другий тур: У Бердянську переможець обійшов опонента всього на 900 голосів

У Бердянську Запорізької області у другому турі виборів мера переміг кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов.

Джерело: повідомлення на сайті ЦВК

Баранов переміг набравши 49,98% голосів (17 282 виборців). Його опонент від  "ОПЗЖ" Олександр Свідло отримав 47,22% підтримки (16327 виборців)

Баранова у 2014 році в.о. президента України Олександр Турчинов призначив головою Запорізької обласної державної адміністрації. У жовтні того ж року написав заяву на  звільнення з посади за власним бажанням.

Передісторія:

  • У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах.
  • "За майбутнє" матиме в Луцьку свого мера і найбільше депутатів в міськраді і облраді.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бердянськвиборимісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Бердянськ
На Бердянському напрямку захисники просунулися вглибину до 2 км
Вони чекали Україну. Історія фабрикації справи та вбивства двох підлітків у окупованому РФ Бердянську
Окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків "на експертизу"
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: