Другий тур: У Бердянську переможець обійшов опонента всього на 900 голосів

У Бердянську Запорізької області у другому турі виборів мера переміг кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов.

Джерело: повідомлення на сайті ЦВК

Баранов переміг набравши 49,98% голосів (17 282 виборців). Його опонент від "ОПЗЖ" Олександр Свідло отримав 47,22% підтримки (16327 виборців)

Баранова у 2014 році в.о. президента України Олександр Турчинов призначив головою Запорізької обласної державної адміністрації. У жовтні того ж року написав заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

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