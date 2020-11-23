Другий тур: У Бердянську переможець обійшов опонента всього на 900 голосів
Понеділок, 23 листопада 2020, 17:21
У Бердянську Запорізької області у другому турі виборів мера переміг кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов.
Джерело: повідомлення на сайті ЦВК
Баранов переміг набравши 49,98% голосів (17 282 виборців). Його опонент від "ОПЗЖ" Олександр Свідло отримав 47,22% підтримки (16327 виборців)
Баранова у 2014 році в.о. президента України Олександр Турчинов призначив головою Запорізької обласної державної адміністрації. У жовтні того ж року написав заяву на звільнення з посади за власним бажанням.
Передісторія:
- У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах.
- "За майбутнє" матиме в Луцьку свого мера і найбільше депутатів в міськраді і облраді.