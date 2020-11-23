Второй тур: В Бердянске победитель обошел оппонента всего на 900 голосов

В Бердянске Запорожской области во втором туре выборов мэра победил кандидат от партии "За майбутнє" Валерий Баранов.

Источник: сообщения на сайте ЦИК

Баранов победил набрав 49,98% голосов (17 282 избирателей). Его оппонент от "ОПЗЖ" Александр Свидло получил 47,22% поддержки (16327 избирателей)

Баранова в 2014 году и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил председателем Запорожской областной государственной администрации. В октябре того же года написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

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