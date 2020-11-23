Второй тур: В Бердянске победитель обошел оппонента всего на 900 голосов
Понедельник, 23 ноября 2020, 18:21
В Бердянске Запорожской области во втором туре выборов мэра победил кандидат от партии "За майбутнє" Валерий Баранов.
Источник: сообщения на сайте ЦИК
Баранов победил набрав 49,98% голосов (17 282 избирателей). Его оппонент от "ОПЗЖ" Александр Свидло получил 47,22% поддержки (16327 избирателей)
Баранова в 2014 году и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил председателем Запорожской областной государственной администрации. В октябре того же года написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию.
Предыстория:
- В воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах.
- "За майбутне" будет кметь в Луцке своего мэра и больше всех депутатов в горсовете и облсовете.
Украинская правда