Зеленський вивів Україну з ще однієї угоди СНД
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики" № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV.
Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами-членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну".
Деталі: В Офісі президента запевняють, що вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.
Нагадаємо:
- Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески.
- 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.
- 10 грудня 2018 року його підписав п’ятий президент Петро Порошенко.
- Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.
- У липні Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.