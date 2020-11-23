Зеленский вывел Украину с еще одной сделки СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020.

Источник: Офис президента

Дословно: "Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449 -ІV.

Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину".

Детали: В Офисе президента уверяют, что выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

Напомним: