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Радник Єрмака: Траншу МВФ в цьому році не буде

Вівторок, 24 листопада 2020, 01:01

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення. 

Джерело: Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICTV 

Пряма мова: "Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде". 

Деталі: За словами колишнього міністра економіки, до кінця року можна встигнути досягти домовленостей на робочому рівні ("staff level agreement" – УП). Останні можуть дати змогу Україні взяти запозичення в інших структур. 

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть перемовини з МВФ, по прийнятним відсоткам", – сказав Милованов. 

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Нагадаємо:

  • Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.
  • Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
  • Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Українська правда
Теми: МВФкредитМилованов


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