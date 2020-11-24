Радник Єрмака: Траншу МВФ в цьому році не буде
Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.
Джерело: Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде".
Деталі: За словами колишнього міністра економіки, до кінця року можна встигнути досягти домовленостей на робочому рівні ("staff level agreement" – УП). Останні можуть дати змогу Україні взяти запозичення в інших структур.
"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть перемовини з МВФ, по прийнятним відсоткам", – сказав Милованов.
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Нагадаємо:
- Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.
- Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
- Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.