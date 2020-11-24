Радник Єрмака: Траншу МВФ в цьому році не буде

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Джерело: Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде".

Деталі: За словами колишнього міністра економіки, до кінця року можна встигнути досягти домовленостей на робочому рівні ("staff level agreement" – УП). Останні можуть дати змогу Україні взяти запозичення в інших структур.

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть перемовини з МВФ, по прийнятним відсоткам", – сказав Милованов.

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