Советник Ермака: Транша МВФ в этом году не будет 

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Источник: Милованов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет".

Детали: По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне ( "staff level agreement" – УП). Последние могут позволить Украине получить заимствования у других структур.

"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", – сказал Милованов.

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Напомним: