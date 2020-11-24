Советник Ермака: Транша МВФ в этом году не будет
Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.
Источник: Милованов в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет".
Детали: По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне ( "staff level agreement" – УП). Последние могут позволить Украине получить заимствования у других структур.
"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", – сказал Милованов.
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Напомним:
- Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.
- Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
- Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
- Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.