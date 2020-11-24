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СБУ блокувала збут даних із систем Податкової та Митниці 

Вівторок, 24 листопада 2020, 09:10
СБУ блокувала збут даних із систем Податкової та Митниці 
СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували несанкціонове копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що посадовці служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів та "телеграм"-каналів, використовуючи наявність вразливостей у відомчих базах даних.

До протиправної схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи. 

Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

 
СБУ

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.

 
СБУ

Вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлень про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 361-2 та 362 Кримінального кодексу України.

 
СБУ

Викрили протиправну оборудку спільно з поліцейськими, податківцями, митниками та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Тривають слідчі дії.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУПодаткова службамитницябанкитехнології
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