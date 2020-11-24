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СБУ блокировала сбыт данных из систем Налоговой и Таможни

Вторник, 24 ноября 2020, 10:10

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и "телеграмм"-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных.

К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГПС, ГТС и сотрудники банковского учреждения.

Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.

 
СБУ

Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение сделки фигурантами.

 
СБУ

Решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361-2 и 362 Уголовного кодекса Украины.

 
СБУ

Разоблачили противоправную сделку совместно с полицейскими, налоговиками, таможенниками и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Продолжаются следственные действия.

Темы: СБУНалоговая службатаможнябанкитехнологии


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