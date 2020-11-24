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Міськрада у Львові провела перше засідання без мера. Садовий обурений

Вівторок, 24 листопада 2020, 10:22
Міськрада у Львові провела перше засідання без мера. Садовий обурений

Львівська міська рада нового скликання 24 листопада провела перше засідання, на якому депутати прийняли присягу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Засідання пройшло в сесійній залі Львівської міської ради та в ньому взяли участь депутати від "Європейської солідарності", ВО "Свобода" і партії "Варта", кількість яких загалом становить 39 депутатів. Представники "Самопомочі" і "Голосу" участі в засіданні не приймали. Всього в міськраді Львова 64 депутата.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький зачитав результати виборів депутатів міськради, після чого найстарший депутат ради Роман Грицевич зачитав присягу депутата.

Також депутати проголосували за створення лічильної комісії, яка обере тимчасову президію міськради. За рішенням ради, в нього увійдуть по одному депутату від кожної партії.

Після засідання Сліпецький заявив журналістам, що зараз комісія встановлює результати виборів мера Львова, і як тільки вони будуть відомі, депутати знову зберуться на сесію, щоб представити нового голову Львівської об'єднаної територіальної громади.

Відповідаючи на запитання про доцільність проведення сесії саме 24 листопада Сліпецький зазначив, що мова йде не про доцільність, а про виконання вимог закону.

В свою чергу мер міста Андрій Садовий заявив, що після проведення першої сесії Львівської міської ради нового скликання ситуація з повноваженнями міського голови Львова незрозуміла.

На брифінгу у вівторок він зазначив, що не підписуватиме жодних документів, доки питання з повноваженнями не проясниться.

На його думку, виборча комісія могла ще 23 листопада встановити результат щодо виборів мера Львова, але "затягувала, щоб провести це екстрене засідання" міськради.

Пряма мова: "Відсьогодні ситуація з повноваженнями незрозуміла, тому що сесія фактично припиняє повноваження нинішнього міського голови. Наші юристи вивчають ситуацію... З цієї хвилини я не буду нічого підписувати, очікую роз'яснень юристів.

Для чого це робити? Показати свою силу, показати, хто в домі господар, нівелювати рішення громади. Це нерозумно, просто нерозумно".

Що передувало: Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що розцінює проведення сесії 24 листопада як спробу узурпації влади з боку депутатів.

Голова фракції "Європейська солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик відповів на звинувачення мера Андрія Садового у махінаціях з організацією засідання депутатів, посилаючись на закон "Про місцеве самоврядування".

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"Українська правда" у Threads

Теми: Львів
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