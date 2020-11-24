Горсовет во Львове провел первое заседание без мэра. Садовый возмущен

Львовский городской совет нового созыва 24 ноября провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу.

Источник: "Интерфакс-Украина"



Детали: Заседание прошло в сессионном зале Львовского городского совета и в нем приняли участие депутаты от "Европейской солидарности", ВО "Свобода" и партии "Варта", количество которых в целом составляет 39 депутатов. Представители "Самопомочи" и "Голоса" участия в заседании не принимали. Всего в горсовете Львова 64 депутата.



Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.



Также депутаты проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.



После заседания Слипецкий заявил журналистам, что сейчас комиссия устанавливает результаты выборов мэра Львова, и как только они будут установлены, депутаты снова соберутся на сессию, чтобы представить нового главу Львовской объединенной территориальной громады.



Отвечая на вопрос о целесообразности проведения сессии именно 24 ноября Слипецкий отметил, что речь идет не о целесообразности, а о выполнении требований закона.

В свою очередь мэр города Андрей Садовый заявил, что после проведения первой сессии Львовского городского совета нового созыва ситуация с полномочиями мэра Львова непонятна.

На брифинге во вторник он отметил, что не будет подписывать никаких документов, пока вопрос с полномочиями не прояснится.

По его мнению, избирательная комиссия могла еще 23 ноября установить результат по выборам мэра Львова, но "затягивала, чтобы провести это экстренное заседание" горсовета.

Прямая речь: "С сегодняшнего дня ситуация с полномочиями непонятна, так как сессия фактически прекращает полномочия нынешнего городского головы. Наши юристы изучают ситуацию ... С этой минуты я не буду ничего подписывать, ожидаю разъяснений юристов.

Для чего это делать? Показать свою силу, показать, кто в доме хозяин, нивелировать решение общины. Это глупо, просто глупо".

Что предшествовало: Накануне городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что расценивает проведение сессии 24 ноября как попытку узурпации власти со стороны депутатов.

Председатель фракции "Европейская солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамык ответил на обвинения мэра Андрея Садового в махинациях с организацией заседания депутатов, ссылаясь на закон "О местном самоуправлении".

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