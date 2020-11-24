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Творці російської вакцини від коронавірусу заявили про її 95-відсоткову ефективність

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:45
Творці російської вакцини від коронавірусу заявили про її 95-відсоткову ефективність

Розробники російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" стверджують, що ефективність цього препарату на 42 день після першої ін'єкції перевищила 95%.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Такі висновки зроблено за підсумками другого проміжного аналізу даних клінічного дослідження вакцини. Перший проміжний аналіз, як заявляли творці "Супутник V", показав ефективність 92%.

За їхніми словами, в ході випробувань фахівці як і раніше не виявили непередбачених небажаних явищ. Спостереження за станом учасників триває.

У випробуваннях "Супутника V", за даними його творців, беруть участь 40 тисяч осіб.

Знати більше: Скільки коштуватиме доза вакцини від COVID-19, яку отримає Україна

Передісторія:

  • У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, який в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.

Теми: коронавірусРосіявакцинація
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