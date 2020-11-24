Творці російської вакцини від коронавірусу заявили про її 95-відсоткову ефективність
Вівторок, 24 листопада 2020, 11:45
Розробники російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" стверджують, що ефективність цього препарату на 42 день після першої ін'єкції перевищила 95%.
Джерело: "Медуза"
Деталі: Такі висновки зроблено за підсумками другого проміжного аналізу даних клінічного дослідження вакцини. Перший проміжний аналіз, як заявляли творці "Супутник V", показав ефективність 92%.
За їхніми словами, в ході випробувань фахівці як і раніше не виявили непередбачених небажаних явищ. Спостереження за станом учасників триває.
У випробуваннях "Супутника V", за даними його творців, беруть участь 40 тисяч осіб.
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Передісторія:
- У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, який в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.