Творці російської вакцини від коронавірусу заявили про її 95-відсоткову ефективність

Розробники російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" стверджують, що ефективність цього препарату на 42 день після першої ін'єкції перевищила 95%.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Такі висновки зроблено за підсумками другого проміжного аналізу даних клінічного дослідження вакцини. Перший проміжний аналіз, як заявляли творці "Супутник V", показав ефективність 92%.

За їхніми словами, в ході випробувань фахівці як і раніше не виявили непередбачених небажаних явищ. Спостереження за станом учасників триває.

У випробуваннях "Супутника V", за даними його творців, беруть участь 40 тисяч осіб.

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