Создатели российской вакцины от коронавируса заявили о ее 95-процентной эффективности

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Источник: "Медуза"

Детали: Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели "Спутник V", показал эффективность 92%.

По их словам, в ходе испытаний специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается.

В испытаниях "Спутника V", по данным его создателей, принимают участие 40 тысяч человек.

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