Создатели российской вакцины от коронавируса заявили о ее 95-процентной эффективности
Вторник, 24 ноября 2020, 11:45
Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
Источник: "Медуза"
Детали: Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели "Спутник V", показал эффективность 92%.
По их словам, в ходе испытаний специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается.
В испытаниях "Спутника V", по данным его создателей, принимают участие 40 тысяч человек.
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Предыстория:
- У некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.