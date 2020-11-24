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Создатели российской вакцины от коронавируса заявили о ее 95-процентной эффективности

Вторник, 24 ноября 2020, 11:45
Создатели российской вакцины от коронавируса заявили о ее 95-процентной эффективности

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Источник: "Медуза"

Детали: Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели "Спутник V", показал эффективность 92%.

По их словам, в ходе испытаний специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается.

В испытаниях "Спутника V", по данным его создателей, принимают участие 40 тысяч человек.

Знать больше: Сколько будет стоить доза вакцины от COVID-19, которую получит Украина

Предыстория:

  • У некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcиявакцинация
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