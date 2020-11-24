Зеленський записав новий ролик про "щастя у 2020 році"

Президент Володимир Зеленський вважає, що новинарі "мовчать" про хороше, тому записав чергове відео, де розповів про поняття "щастя" в цьому році та анонсував законодавчі ініціативи для економічної підтримки бізнесу.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Виявилось, що в 2020 році щастя може приносити таке незвичне поєднання чотирьох слів: "РНК збудника не виявлено". Простою мовою це означає, що мій тест на COVID-19 негативний. Всім дякую за підтримку".

Деталі: Президент поділився, наскільки він радий повернутися до роботи у звичному режимі, та долучитися до команди з 287 тисяч співгромадян, які перемогли COVID-19, і продовжувати розбудовувати країну.

За словами Зеленського, поки країна переживала перший локдаун вихідного дня, влада проводила "брейнстормінг вихідного дня" та підготувала низку кроків для підтримки підприємців.

До Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроєкти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

При цьому Зеленський запевнив, що "теплої ванни" для влади немає, "рожевих окулярів" немає, і іншого варіанту, ніж подолати всі негативні явища теж немає.

Нагадаємо: За даними "Економічної правди", державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2020 рік. Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво та інші).

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив також, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду.

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