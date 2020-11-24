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Зеленский записал новый ролик о "счастье в 2020 году"

Вторник, 24 ноября 2020, 14:39
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что новостийщики "молчат" о хорошем, поэтому записал очередное видео, где рассказал о понятии "счастье" в этом году и анонсировал законодательные инициативы для экономической поддержки бизнеса.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такое необычное сочетание четырех слов: "РНК возбудителя не обнаружено". На простом языке это означает, что мой тест на COVID-19 отрицательный. Всем спасибо за поддержку".

Детали: Президент поделился, насколько он рад вернуться к работе в обычном режиме, и присоединиться к команде 287 000 сограждан, которые победили COVID-19, и продолжать развивать страну.

По словам Зеленского, пока страна переживала первый локдаун выходного дня, власть проводила "брейнсторминг выходного дня" и подготовила ряд шагов для поддержки предпринимателей.

В Верховную Раду в ближайшее время будут представлены законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

При этом Зеленский заверил, что "теплой ванны" для власти нет, "розовых очков" нет, и другого варианта, чем преодолеть все негативные явления тоже нет.

Напомним: По данным "Экономической правды", государственный бюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов - остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и другие).

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил также, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда.

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Украинская правда
Темы: Зеленский


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