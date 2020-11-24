Снайпер бойовиків поранив українського бійця: він у важкому стані

Ворожий снайпер у передмісті Авдіївки поранив військовослужбовця Операції об’єднаних сил – він у важкому стані.

Джерело: Facebook-сторінка 72 ОМБР імені Чорних Запорожців

Дослівно: "Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил.

Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я важкий".

Деталі: Бійці ООС вогонь у відповідь не відкривали, щоб евакуювати пораненого.

Відзначається, що російсько-окупаційні війська вкотре порушили домовленості про припинення вогню, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Українська сторона передала інформацію про дії окупантів та найманців представникам ОБСЄ.