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Снайпер боевиков ранил украинского бойца: он в тяжелом состоянии

Вторник, 24 ноября 2020, 15:21
Снайпер боевиков ранил украинского бойца: он в тяжелом состоянии

Вражеский снайпер в пригороде Авдеевки ранил военнослужащего Операции объединенных сил - он в тяжелом состоянии.

Источник: Facebook-страница 72 ОМБР имени Черных Запорожцев

Дословно: "Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое".

Детали: Бойцы ООС огонь в ответ не открывали, чтобы эвакуировать раненого.

Отмечается, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили договоренности о прекращении огня, вступившие в силу 27 июля 2020 года.

Украинская сторона передала информацию о действиях оккупантов и наемников представителям ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: обстрелДонбассОбъединенные силы на Донбассевойнаоккупация
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