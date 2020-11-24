Снайпер боевиков ранил украинского бойца: он в тяжелом состоянии
Вражеский снайпер в пригороде Авдеевки ранил военнослужащего Операции объединенных сил - он в тяжелом состоянии.
Источник: Facebook-страница 72 ОМБР имени Черных Запорожцев
Дословно: "Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.
Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое".
Детали: Бойцы ООС огонь в ответ не открывали, чтобы эвакуировать раненого.
Отмечается, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили договоренности о прекращении огня, вступившие в силу 27 июля 2020 года.
Украинская сторона передала информацию о действиях оккупантов и наемников представителям ОБСЕ.