Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Снайпер боевиков ранил украинского бойца: он в тяжелом состоянии

Вторник, 24 ноября 2020, 16:21

Вражеский снайпер в пригороде Авдеевки ранил военнослужащего Операции объединенных сил - он в тяжелом состоянии.

Источник: Facebook-страница 72 ОМБР имени Черных Запорожцев

Дословно: "Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое".

Детали: Бойцы ООС огонь в ответ не открывали, чтобы эвакуировать раненого.

Отмечается, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили договоренности о прекращении огня, вступившие в силу 27 июля 2020 года.

Украинская сторона передала информацию о действиях оккупантов и наемников представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: обстрелДонбассОбъединенные силы на Донбассевойнаоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице

Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы

На железной дороге запустили "пилот" мобильной связи

Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье

Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Все новости...
обстрел
Зеленский прокомментировал нарушение перемирия: "Мы сразу отреагировали"
В Запорожской области обстреляли микроавтобус: есть раненый
Четыре человека госпитализированы в результате обстрела автобуса на Харьковщине – ОГПУ
Последние новости
18:27
Налоговики выполнили годовой план по доходам в госбюджет
18:15
40% болгар считают коронавирус биологическим оружием
18:12
Власть Москвы собралась следить за своими жителями
18:07
Антикоррупционный суд закрыл дело экс-нардепа Полякова в части лжи в декларации
18:02
Закрытие межбанка: гривна немного укрепилась
15:13
исправленоВенгерский топ-чиновник, которого не пустили на Закарпатье, не планирует "наказывать" за это Украину
17:54
США вводят санкции против трех российских компаний
17:54
Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице
17:48
СБУ разоблачила бывшего снайпера боевиков "ЛНР", который скрывался в Харькове
17:38
Рыночная стоимость Tesla впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!