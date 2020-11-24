Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Таран анонсував наступний етап оборонної реформи

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:20

Міністр оборони Андрій Таран назвав переведення управлінських процесів та засад функціонування Збройних Сил на нові стандарти до кінця 2022 року амбітною метою оборонної реформи.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Очільник оборонного відомства зазначив, що ця мета вимагає підготовки фахівців, спроможних діяти відповідно до її положень.

Він також додав, що у Збройних Силах має бути запроваджений "новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах", а також відбутись зміна військової культури.

Читайте також: Тест на справжність намірів: чому реформа оборонних закупівель важлива для відносин із НАТО

Українська правда
Теми: Таран АндрійЗбройні силиреформи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Міськрада у Львові провела перше засідання без мера. Садовий обурений

Усі новини...
Таран Андрій
Таран про перемир’я: Ніхто не збирається чекати, доки нас вбиватимуть
Що відбувається із міністерством оборони, або "Професіонали проти реформаторів"
Глава Міноборони скасував наказ про реформу сил оборони
Останні новини
18:15
40% болгар вважають коронавірус біологічною зброєю
18:12
Влада Москви зібралася стежити за своїми жителями
18:07
Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації
18:02
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцніла
15:13
виправленоУгорський топ-посадовець, якого не пустили на Закарпаття, не планує "карати" за це Україну
17:54
США запроваджують санкції проти трьох російських компаній
17:54
Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні
17:48
СБУ викрила колишнього снайпера бойовиків "ЛНР", який переховувався у Харкові
17:38
Ринкова вартість Tesla уперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів
17:25
З фонду боротьби з COVID-19 використали 62% коштів
Усі новини...