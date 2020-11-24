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Таран анонсував наступний етап оборонної реформи

Вівторок, 24 листопада 2020, 16:20
Таран анонсував наступний етап оборонної реформи

Міністр оборони Андрій Таран назвав переведення управлінських процесів та засад функціонування Збройних Сил на нові стандарти до кінця 2022 року амбітною метою оборонної реформи.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Очільник оборонного відомства зазначив, що ця мета вимагає підготовки фахівців, спроможних діяти відповідно до її положень.

Він також додав, що у Збройних Силах має бути запроваджений "новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах", а також відбутись зміна військової культури.

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Українська правда

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Теми: Таран АндрійЗбройні силиреформи
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