Таран анонсував наступний етап оборонної реформи
Вівторок, 24 листопада 2020, 17:20
Міністр оборони Андрій Таран назвав переведення управлінських процесів та засад функціонування Збройних Сил на нові стандарти до кінця 2022 року амбітною метою оборонної реформи.
Джерело: пресслужба Міноборони
Деталі: Очільник оборонного відомства зазначив, що ця мета вимагає підготовки фахівців, спроможних діяти відповідно до її положень.
Він також додав, що у Збройних Силах має бути запроваджений "новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах", а також відбутись зміна військової культури.
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Українська правда