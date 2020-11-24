Таран анонсировал следующий этап оборонной реформы

Министр обороны Андрей Таран назвал перевод управленческих процессов и принципов функционирования Вооруженных Сил на новые стандарты до конца 2022 амбициозной целью оборонной реформы.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Глава оборонного ведомства отметил, что эта цель требует подготовки специалистов.

Он также добавил, что в Вооруженных Силах должен быть внедрен "новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах", а также состояться изменение военной культуры.

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