Таран анонсировал следующий этап оборонной реформы
Вторник, 24 ноября 2020, 16:20
Министр обороны Андрей Таран назвал перевод управленческих процессов и принципов функционирования Вооруженных Сил на новые стандарты до конца 2022 амбициозной целью оборонной реформы.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Глава оборонного ведомства отметил, что эта цель требует подготовки специалистов.
Он также добавил, что в Вооруженных Силах должен быть внедрен "новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах", а также состояться изменение военной культуры.
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Украинская правда