Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Таран анонсировал следующий этап оборонной реформы

Вторник, 24 ноября 2020, 17:20

Министр обороны Андрей Таран назвал перевод управленческих процессов и принципов функционирования Вооруженных Сил на новые стандарты до конца 2022 амбициозной целью оборонной реформы.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Глава оборонного ведомства отметил, что эта цель требует подготовки специалистов.

Он также добавил, что в Вооруженных Силах должен быть внедрен "новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах", а также состояться изменение военной культуры.

Читайте также: Тест на истинность намерений: почему реформа оборонных закупок важна для отношений с НАТО

Украинская правда
Темы: Таран АндрейВооруженные силыреформы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице

Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы

На железной дороге запустили "пилот" мобильной связи

Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье

Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Все новости...
Таран Андрей
Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать
Что происходит с министерством обороны, или "Профессионалы против реформаторов"
Глава Минобороны отменил приказ о реформировании сил обороны
Последние новости
18:27
Налоговики выполнили годовой план по доходам в госбюджет
18:15
40% болгар считают коронавирус биологическим оружием
18:12
Власть Москвы собралась следить за своими жителями
18:07
Антикоррупционный суд закрыл дело экс-нардепа Полякова в части лжи в декларации
18:02
Закрытие межбанка: гривна немного укрепилась
15:13
исправленоВенгерский топ-чиновник, которого не пустили на Закарпатье, не планирует "наказывать" за это Украину
17:54
США вводят санкции против трех российских компаний
17:54
Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице
17:48
СБУ разоблачила бывшего снайпера боевиков "ЛНР", который скрывался в Харькове
17:38
Рыночная стоимость Tesla впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов
Все новости...