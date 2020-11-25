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Стало відоме ім’я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Середа, 25 листопада 2020, 00:59
Стало відоме ім’я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

У вівторок загинув  В’ячеслав Мінкін, в якого біля Авдіївки вистрілив снайпер. 

Джерело: Фастівська міська рада у facebook

Деталі: Загиблому було 31 рік. У нього залишилась дружина та син. У 2019 році мешканець Фастова Мінкін був нагороджений медаллю за участь в боях "Світлодарська дуга". 

Раніше повідомлялось, що служив загиблий у 72 ОМБР імені Чорних Запорожців. 

Нагадаємо: 

  • Поранений раніше кулею снайпера у вівторок боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців помер у лікарні

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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