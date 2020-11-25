Стало відоме ім’я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

У вівторок загинув В’ячеслав Мінкін, в якого біля Авдіївки вистрілив снайпер.

Джерело: Фастівська міська рада у facebook

Деталі: Загиблому було 31 рік. У нього залишилась дружина та син. У 2019 році мешканець Фастова Мінкін був нагороджений медаллю за участь в боях "Світлодарська дуга".

Раніше повідомлялось, що служив загиблий у 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.

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