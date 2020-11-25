Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в Донбассе
Среда, 25 ноября 2020, 00:59
Во вторник погиб Вячеслав Минкин, у которого возле Авдеевки выстрелил снайпер.
Источник: Фастовский городской совет в facebook
Детали: Погибшему было 31 год. У него осталась жена и сын. В 2019 году житель Фастова Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".
Ранее сообщалось, что служил погибший в 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.
Напомним:
- Раненый ранее пулей снайпера во вторник боец 72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице.
Украинская правда