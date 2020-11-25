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Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в Донбассе

Среда, 25 ноября 2020, 01:59

Во вторник погиб Вячеслав Минкин, у которого возле Авдеевки выстрелил снайпер.

Источник: Фастовский городской совет в facebook

Детали: Погибшему было 31 год. У него осталась жена и сын. В 2019 году житель Фастова Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

Ранее сообщалось, что служил погибший в 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.

Напомним: 

  • Раненый ранее пулей снайпера во вторник боец ​​72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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