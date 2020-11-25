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Украина уже 8-я в мире и 3-я в Европе по числу новых больных COVID-19

Среда, 25 ноября 2020, 03:39
Украина уже 8-я в мире и 3-я в Европе по числу новых больных COVID-19
Фото: Эльдар Сарахман, УП

По состоянию на 24 ноября Украина оказалась на 8 позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Позади нашего государства оказались Великобритания, Польша, Франция, в которых раньше всегда фиксировали гораздо больше новых больных, чем в Украине.

Однако большее число новых случаев коронавируса обнаружили в Иране, Германии, Италии, России, Бразилии, Индии и США. 

 

По количеству летальных случаев наше государство находится на 18 месте в мировом рейтинге.

Среди стран Европы Украина по суточной заболеваемости оказалась на 3 месте. 

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • В Украине за сутки 23 ноября COVID-19 подтвердили 12 287 лицам, госпитализировали 1 403 человека, умерли 188 больных, выздоровели 8 298 пациентов.
  • По состоянию на 23 ноября Украина по числу новых больных коронавирусом занимала 5-е место среди стран Европы и 10-е в целом по миру.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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