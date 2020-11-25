Украина уже 8-я в мире и 3-я в Европе по числу новых больных COVID-19

По состоянию на 24 ноября Украина оказалась на 8 позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Позади нашего государства оказались Великобритания, Польша, Франция, в которых раньше всегда фиксировали гораздо больше новых больных, чем в Украине.

Однако большее число новых случаев коронавируса обнаружили в Иране, Германии, Италии, России, Бразилии, Индии и США.

По количеству летальных случаев наше государство находится на 18 месте в мировом рейтинге.

Среди стран Европы Украина по суточной заболеваемости оказалась на 3 месте.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: