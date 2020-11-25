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Російські окупанти чотири рази обстріляли позиції українських бійців – ООС

Середа, 25 листопада 2020, 07:24

24 листопада російські найманці чотири рази відкривали вогонь та вбили українського бійця. Від початку нової доби спостерігається дотримання тиші. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет".

Деталі: Окрім того, ворог провокував наших військових біля Водяного.

А біля Авдіївки внаслідок прицільного вогню снайпера загинув український військовий, про що повідомлялось раніше. 

Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо: 

  • Поранений раніше кулею снайпера у вівторок боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців помер у лікарні.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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