Російські окупанти чотири рази обстріляли позиції українських бійців – ООС
24 листопада російські найманці чотири рази відкривали вогонь та вбили українського бійця. Від початку нової доби спостерігається дотримання тиші.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет".
Деталі: Окрім того, ворог провокував наших військових біля Водяного.
А біля Авдіївки внаслідок прицільного вогню снайпера загинув український військовий, про що повідомлялось раніше.
Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Нагадаємо:
- Поранений раніше кулею снайпера у вівторок боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців помер у лікарні.