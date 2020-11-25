Российские оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов – ООС
24 ноября российские наемники четыре раза открывали огонь и убили украинского бойца. С начала новых суток наблюдается тишина.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет".
Детали: Кроме того, враг провоцировал наших военных возле Водяного.
А возле Авдеевки в результате прицельного огня снайпера погиб украинский военный, о чем сообщалось ранее.
С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним:
- Раненый ранее пулей снайпера во вторник боец 72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице.