Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Российские оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов –  ООС

Среда, 25 ноября 2020, 07:24

24 ноября российские наемники четыре раза открывали огонь и убили украинского бойца. С начала новых суток наблюдается тишина.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет".

Детали: Кроме того, враг провоцировал наших военных возле Водяного.

А возле Авдеевки в результате прицельного огня снайпера погиб украинский военный, о чем сообщалось ранее.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним: 

  • Раненый ранее пулей снайпера во вторник боец ​​72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина уже 8-я в мире и 3-я в Европе по числу новых больных COVID-19

Новости 24 ноября: РФ и план боевиков, помощь бизнесу

Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице

Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы

На железной дороге запустили "пилот" мобильной связи

Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Все новости...
ООС
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в Донбассе
Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице
СБУ разоблачила бывшего снайпера боевиков "ЛНР", который скрывался в Харькове
Последние новости
07:24
Российские оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов –  ООС
06:27
Криклий может потерять кресло министра инфраструктуры – источник
05:37
Одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту – это рекорд
04:39
Украина уже 8-я в мире и 3-я в Европе по числу новых больных COVID-19
03:35
В Виннице отказались от главной елки из-за коронавируса
02:41
В Госдепе начали процесс передачи власти Байдену
01:59
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в Донбассе
01:13
Меркель будет предлагать усиление карантина
00:33
Франция начинает ослаблять карантин
23:53
Полурезервный состав "Барселоны" разгромил "Динамо" в Лиге Чемпионов
Все новости...