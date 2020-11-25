24 ноября российские наемники четыре раза открывали огонь и убили украинского бойца. С начала новых суток наблюдается тишина.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет".

Детали: Кроме того, враг провоцировал наших военных возле Водяного.

А возле Авдеевки в результате прицельного огня снайпера погиб украинский военный, о чем сообщалось ранее.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним: