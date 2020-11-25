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COVID в Україні: 13 882 випадки за добу, Київ і область збавили "оберти"

Середа, 25 листопада 2020, 07:15
COVID в Україні: 13 882 випадки за добу, Київ і область збавили оберти
Telegram Коронавірус у регіонах

За добу 24 листопада позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19 отримали 13 882 українці, у лікарні потрапили 1 818 пацієнтів, померли 229 хворих, одужали 8 420 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Найбільшу кількість підтверджених випадків у вівторок зареєстрували у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086) областях, м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях. 

Ще напередодні Київ і Київська область були лідерами антирейтингу (1 422 і 1 089 випадків відповідно), столиця показувала найбільший приріст хворих декілька тижнів.

Летальних випадків найбільше минулої доби зафіксували у Дніпропетровській області (24), Києві (23), Полтавській (20), Київській і Сумській (по 15), Донецькій (14) областях. 

Серед тих, у кого хвороба підтвердилася у вівторок, 684 дитини та 615 медпрацівників; 396 працівників МВС (водночас троє правоохоронців померли від ускладнень); 166 представників ЗСУ (госпіталізували 27 бійців).

 

За минулу добу здійснено 75 396 тестувань: методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958. Із березня ПЛР-тестувань провели вже 4 324 463.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили у 661 858 осіб, із яких 307 778 осіб одужали, а 11 492 особи померли.

Зараз коронавірусну хворобу, за даними РНБО, мають 342 588 жителів України.

 
УП

Нагадаємо: Станом на 24 листопада Україна опинилася вже на 8 позиції у світі за кількістю нових випадків коронавірусу, серед країн Європи – на 3 місці 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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