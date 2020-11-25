COVID в Україні: 13 882 випадки за добу, Київ і область збавили "оберти"

За добу 24 листопада позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19 отримали 13 882 українці, у лікарні потрапили 1 818 пацієнтів, померли 229 хворих, одужали 8 420 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільшу кількість підтверджених випадків у вівторок зареєстрували у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086) областях, м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Ще напередодні Київ і Київська область були лідерами антирейтингу (1 422 і 1 089 випадків відповідно), столиця показувала найбільший приріст хворих декілька тижнів.

Серед тих, у кого хвороба підтвердилася у вівторок, 684 дитини та 615 медпрацівників.

За минулу добу здійснено 75 396 тестувань: методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958. Із березня ПЛР-тестувань провели вже 4 324 463.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили у 661 858 осіб, із яких 307 778 осіб одужали, а 11 492 особи померли.