Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Среда, 25 ноября 2020, 07:15
COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили обороты
Telegram Коронавірус у регіонах

За сутки 24 ноября положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получили 13 882 украинца, в больницы попали 1 818 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 8 420 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев во вторник зарегистрировали в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Еще накануне Киев и Киевская область были лидерами антирейтинга (1 422 и 1 089 случаев соответственно), столица показывала наибольший прирост больных несколько недель.

Летальных случаев больше всего за прошедшие сутки зафиксировали в Днепропетровской области (24), Киеве (23), Полтавской (20), Киевской и Сумской (по 15), Донецкой (14) областях.

Среди тех, у кого болезнь подтвердилась во вторник, 684 ребенка и 615 медработников; 396 работников МВД (вместе с тем трое правоохранителей умерли от осложнений); 166 представителей ВСУ (госпитализировали 27 бойцов).

 

За минувшие сутки совершено 75 396 тестирований: методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958. С марта ПЦР-тестов провели уже 4 324 463.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 661 858 человек, из которых 307 778 человек выздоровели, а 11 492 человека умерли.

Сейчас коронавирусную болезнь, по данным СНБО, имеют 342 588 жителей Украины.

 
УП

Напомним: По состоянию на 24 ноября Украина оказалась уже на 8 позиции в мире по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: