COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

За сутки 24 ноября положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получили 13 882 украинца, в больницы попали 1 818 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 8 420 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев во вторник зарегистрировали в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Еще накануне Киев и Киевская область были лидерами антирейтинга (1 422 и 1 089 случаев соответственно), столица показывала наибольший прирост больных несколько недель.

Летальных случаев больше всего за прошедшие сутки зафиксировали в Днепропетровской области (24), Киеве (23), Полтавской (20), Киевской и Сумской (по 15), Донецкой (14) областях.

Среди тех, у кого болезнь подтвердилась во вторник, 684 ребенка и 615 медработников; 396 работников МВД (вместе с тем трое правоохранителей умерли от осложнений); 166 представителей ВСУ (госпитализировали 27 бойцов).

За минувшие сутки совершено 75 396 тестирований: методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958. С марта ПЦР-тестов провели уже 4 324 463.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 661 858 человек, из которых 307 778 человек выздоровели, а 11 492 человека умерли.

Сейчас коронавирусную болезнь, по данным СНБО, имеют 342 588 жителей Украины.

УП

Напомним: По состоянию на 24 ноября Украина оказалась уже на 8 позиции в мире по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

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