12 друзів і ворогів Джо Байдена. Все про українські зв'язки нового президента США

"Я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити, але ви не можете назвати жодної демократії у світі, де процвітає ракова пухлина корупції".

Такими словами майбутній президент США, на той момент ще віцепрезидент Джо Байден взимку 2015 року звертався до українських політиків, які вщент забили Верховну Раду, щоб послухати його виступ.

І хоча Байден публічно демонстрував, що не збирається втручатися у внутрішні справи України, його тодішній вплив на українську політику переоцінити важко.

Саме ексвіцепрезидент разом із заступницею Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд відповідали в Адміністрації Білого Дому президента Барака Обами за український напрямок.

За час свого перебування на другій за значимістю посаді в США Байден більше десятка разів відвідав Україну. Не дивно, що він обзавівся в Києві друзями і нажив собі ворогів.

Останні почали проявляти себе вже після того, як Барака Обаму в Білому домі змінив ексцентричний Дональд Трамп. Той, здається, з першого дня на посаді відчував загрозу з боку колишнього віцепрезидента. І як показав час, не помилився.

Тепер, коли Джо Байден тріумфально повернувся на верхівку світового політикуму, він навряд забуде про тих, хто намагався встромити палки в колеса його поступу.

Тим паче, що Україну саме за президентського терміну Дональда Трампа у внутрішньо американських розбірках згадували, певно, найчастіше.

"Українська правда" нагадує, кого саме в Україні можна вважати друзями та ворогами новообраного президента США, та яким чином вони набули для себе такого статусу.

Вороги Байдена

"Сучий син" Віктор Шокін

На початку грудня 2015 року українська влада готувалась приймати важливого гостя – другу людину Америки, віце-президента Джо Байдена. Він прилітав до Києва на два дні.

Кожен чекав від цієї зустрічі чогось свого: прем’єр Арсеній Яценюк, наприклад, позитивної оцінки роботи уряду та збереження своєї посади, Байден – можливості підняти деякі питання, та, як стане відомо у 2018, поставити певні умови.

На кону був мільярд доларів. Додатковий мільярд доларів в обмін на звільнення одного українського посадовця – Віктора Шокіна.

Нині Шокін – один з колишніх генеральних прокурорів, досягнення яких важко пригадати Фото: Укрінформ

Шокін – 13-ий генпрокурор України, третій на посаді після Революції Гідності. В очах американців – приклад неспроможності боротись з корупцією. В майбутньому – актор-аматор в політичному кіно від адвоката Дональда Трампа, Рудольфа Джуліані.

Про відставку Шокіна Байден говорив з тогочасним президентом Петром Порошенком – але безуспішно. Порошенко, який ніколи не ухвалює рішення під тиском, не квапився знімати генпрокурора. Утім уже за 2 місяці сам попросив його піти – мовляв, ГПУ так і не змогла заручитись підтримкою суспільства.

І Шокін пішов. Три роки він зрідка потрапляв у новинні стрічки українських ЗМІ – переважно з черговим позовом з вимогою поновитись на посаді. Поки "питання №1" не вилізло з вуст Байдена на Раді міжнародних відносин США у 2018 році.

Розповідаючи про свою "схвильованість" через регрес у боротьбі України з корупцією, ексвіцепрезидент публічно заявив, що шантажував Порошенка мільярдом доларів допомоги в обмін на знесення Шокіна.

"Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", – розповів Байден.

Так поряд із запитанням №1 усі дізнались про умову №1 того грудневого візиту в Україну.

Але по-справжньому історія з Шокіним і тиском Байдена заграла через рік, у 2019 – коли Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між Трампом і тоді ще новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп натякав на "несправедливо" знятого прокурора та зам’яте розслідування по Burisma, приватній газовидобувній компанії, до наглядової ради якої входив син Байдена Гантер. Власник Burisma – міністр екології часів Януковича Микола Злочевський, любитель дорогого взуття зі шкіри страуса та крокодила. Детальніше про цього персонажа читайте нижче, в розділі "Друзі".

Корумпованість Злочевського пішла настільки далеко, зокрема в нетри української прокуратури, що заблокувала спроби британських правоохоронців розслідувати можливе відмивання 35 мільйонів доларів.

Шокін на зустрічі з Джуліані в Києві (грудень, 2019) Скріншот З Youtube -каналу One America News Network

Саме в бізнес-інтересах сина, припускав адвокат Трампа Джуліані, Байден міг вимагати відставки Шокіна – адже за його керівництва в ГПУ Burisma фігурувала в кількох кримінальних провадженнях.

"Багато людей говорять про те, як ви зняли з посади вашого хорошого прокурора, і в цьому були задіяні погані люди", – говорив Трамп Зеленському.

Через три роки після відставки Шокін згадав, як важко йому було розслідувати роботу Burisma, на зйомках кіно в Джуліані та в заяві до ДБР. На цьому його 15 секунд слави, на відміну від Байдена, закінчились.

Нині Шокін – один з колишніх генеральних прокурорів, досягнення яких важко пригадати. Він кілька разів ходив до суду з вимогою повернутись на посаду – щоразу програвав, а на початку 2020 вирішив довести, що Байден втручався в його роботу – однак і тут поліція закрила провадження.

Правоохоронці в запасі. Юрій Луценко і Костянтин Кулик

Зацікавленість у допомозі Трампу Віктор Шокін "передав у спадок" своєму наступнику Юрію Луценку.

За даними розслідувачів Buzzfeed, обидвоє "зливали" Трампу компромат на Байдена. Робили це на особистих зустрічах з його адвокатом Джуліані, які, за інформацією ЗМІ, влаштовували два бізнесмени українського погодження та спонспори республіканських кампаній – Лев Парнас та Ігор Фруман. І з першим пов’язаний один з найцікавіших епізодів великої американсько-української історії.

У січні 2019 комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував листування Парнаса з низкою українських посадовців та олігархів. Найбільше – з красномовним екс-генпрокурором Луценком.

Луценко, як і Шокін, не пропустив зйомки кіно від Джуліані. Він обережно продовжував свою лінію щодо Байдена – в Україні не винен, а США хай розбираються фото: Вадим Чуприна (wikipedia)

На загал Луценко намагався коментувати ситуацію навколо Burisma нейтрально: у ГПУ було 3 справи, одну закрили, другу віддали в НАБУ, а третя ніяк не стосується Байдена, бо він тоді в Burisma ще не працював. За що компанія платила Гантеру "мільйони і мільйони" – хай розбирається Америка.

У листуванні з Парнасом ексгенпрокурор був сміливішим. І не лише в обговоренні віскі, погрозах чи переживаннях через відсутність запрошення відвідати Америку ("Я не отримав візиту. Мій Перший не отримав ніхера"), а й у коментуванні ситуації навколо Burisma.

"У мене успішно рухається справа по Злочевському. Є свідчення по перерахуванню Байдену (імовірно, йдеться про Гантера Байдена – УП)", – писав Луценко Парнасу.

Він явно не чекав, що знайти істину мають американські правоохоронці.

Юрій Луценко під час інтерв'ю з Джуліані Фото: twitter.com/ChanelRion

Луценко, як і Шокін, не пропустив зйомки кіно від Джуліані. Він обережно продовжував свою лінію щодо Байдена – в Україні не винен, а США хай розбираються – розповідав про своє бачення історії зі списком "недоторканних" від посолки США Марі Йованович і, як і Трамп, дозволяв собі зневажливо про неї відгукуватись ("і тільки ви не можете зняти одну дуру").

Ще одним правоохоронцем, який не оминув увагою Байдена, став тогочасний прокурор ГПУ Костянтин Кулик, відомий раптовими "підозрами" оточенню Порошенка.

Кулик попрацював на славу – він склав і поширив англомовне досьє про корупцію сина тогочасного віцепрезидента США на 7 сторінок, на яких звинуватив американських дипломатів у прикритті "злочинів Байденів". За інформацією The New York Times, це вплинуло на відкликання Йованович з України.

Кулик нещодавно брав участь у виборах в Харківську облраду від "Нашого краю", утім не пройшов Фото: liga.net

Як і старші по службі колеги, Кулик зустрічався з Джуліані особисто.

І Луценко, і Кулик уже не працюють у правоохоронних органах. Перший у вересні зізнався, що лікується від онкології, нині час від часу ходить на ефіри та агітаційні заходи "Європейської солідарності".

Другий – нещодавно брав участь у виборах в Харківську облраду від "Нашого краю", утім партії не вдалось завести жодного депутата.

"Під Байденом". Андрій Деркач, Олександр Дубінський, Михайло Охендовський

Якщо Байдену доведеться знову виступити у Верховній Раді, тепер у статусі президента, під куполом буде щонайменше дві людини, які від цього точно будуть не в захваті – політичний пристосуванець, колишній регіонал Андрій Деркач і наближений до олігарха Ігоря Коломойського Олександр Дубінський.

Андрій Деркач на зустрічі з Руді Джуліані Фото: Укрінформ

За рік до президентських виборів у США Деркач перетворився на точку витоку різноманітної інформації – від "впливу посольства США на НАБУ" до "Україною керував Байден". А на третій місяць у Раді разом з Дубінським створив ТСК для розслідування "фактів міжнародної корупції".

Нардепи хотіли почути пояснення не лише від колишніх чиновників на кшталт Гонтаревої, Яресько, Гройсмана тощо, але і від колишньої посолки США Марі Йованович, яка, за словами Деркача, "кришувала міжнародну корупцію", та сина Джо Байдена Гантера, прізвище якого, запевняв Дубінський, у підписаній підозрі Злочевському приховувала ГПУ.

Дубінський заявляв, що Гантер отримував "відмиті Злочевським і сім’єю Януковичів гроші", не згадуючи, що сам за рахунок "сімейного" міністра Клименка розповсюджував фейки про Майдан.

Поки на такі заяви та матеріали не реагувала Україна, це зробили Штати – Деркач став підсанкційним агентом Росії.

Офіс генпрокурора України відмовився відкривати провадження за статтею держзрада – немає доказів складу злочину.

І Деркач, і Дубінський також зустрічались з Джуліані під час його візиту в Україну.

Дубінський з Джуліані під час його візиту в Україну Фото: Телеграм канал Дубінського

Перший розповідав Джуліані про плани створення міжпарламентської групи "Друзі України стоп корупція", другий – про ТСК з розкрадання коштів у часи Януковича та Порошенка. За рік після зустрічі в Раді не створили ні одну, ні іншу.

За межами України, у Будапешті, Джуліані зустрівся для свого фільму ще з однією людиною – Михайлом Охендовським, головою ЦВК часів Партії регіонів.

Щоб, як і годиться тому, чиє ім’я фігурувало в "чорній бухгалтерії" ПР – разом з політтехнологом Трампа Полом Манафортом, поставив достовірність "амбарної книги" під сумнів.

Друзі Байдена

Найвідданіші Петро Порошенко та Арсеній Яценюк

"Я частіше спілкуюся з вашим президентом, аніж з власною дружиною. І вони обоє, мабуть, шкодують про це", – жартував у 2015 році Байден, відвідуючи Україну.

Байден та американська підтримка у 2015 році були однозначно потрібніші Україні, ніж Україна Байдену. І тогочасний президент Порошенко, і прем’єр Яценюк чекали приїзду Байдена, як заліку біля кафедри – оцінка за який конвертувалась у міжнародну підтримку або гроші МВФ.

І краще його було скласти.

Фото: Радіо Свобода

Один з найцікавіших епізодів "дружби" між Порошенком і Байденом проявився в жовтні 2019-го, коли республіканський телеканал Fox News опублікував нотатки адвоката Трампа після інтерв’ю з Шокіним. Шокін розповів, що припинив розслідування по Burisma не лише через тиск США, а й через прохання президента Порошенка.

Мовляв, розслідувати діяльність компанії "не в інтересах Джо і/або Хантера Байдена".

Таку ж заяву Шокін зробив ще раз – у свідченнях для адвокатів одного з українських олігархів, Дмитра Фірташа. Порошенко нібито декілька разів просив "подивитися на кримінальну справу проти Burisma і розглянути можливість закрити розслідування щодо цієї компанії".

Сам Порошенко від таких "проявів щирої дружби" активно відхрещувався:

"Ніколи, ні з ким, включно з Шокіним, ні з Байденом, ні з Трампом, ні зі своїми радниками я слово Burisma чи "син пана Байдена", я ніколи не вимовляв. Тому це неправда".

На фото: Джозеф Байден і Арсеній Яценюк фото: укрінформ

По старій дружбі як Порошенко, так і Яценюк привітали Байдена з перемогою над Трампом найтеплішими словами: "боєць", "державник", "великий друг України".

Обидвоє зараз не в найкращому політичному становищі: Порошенко має невелику фракцію в парламенті, а Яценюк взагалі відійшов від політики.

Артем Ситник, Наталія Яресько і Єврооптимісти

Окрема категорія "друзів" нового президента США в Україні – це люди з органів та організацій, створених за суттєвої підтримки Штатів і міжнародних донорів.

Зокрема директор НАБУ Артем Ситник. Його постать чи не найбільш міфологізована людьми, які в цій країні задають дискурс про вплив "соросят" і "грантоїдів" і просувають його через олігархічні канали.

Ситник зі свого боку практично завжди намагається залишатись на нейтральних позиціях і не коментувати політичні питання фото: уп

Однією з історій, що приписували Ситнику, була робота на суперницю Трампа у 2016 році – демократку Гілларі Клінтон. Аудіо, на яких Ситник нібито розповідає, що допомагав Клінтон, "зливаючи" "чорну бухгалтерію" ПР, оприлюднив фігурант "бурштинової справи", тогочасний нардеп Борислав Розенблат, проти якого НАБУ цю справу і відкрило.

Масла у вогонь підлив генпрокурор Юрій Луценко – послідовний опонент Ситника – який в інтерв’ю американському виданню заявив, що ГПУ розслідує втручання України у вибори США.

Ситник зі свого боку практично завжди намагається залишатись на нейтральних позиціях і не коментувати політичні питання.

Ще одна людина, яку неможливо не згадати в контексті Байдена та України – міністерка фінансів у післяреволюційному уряді Яценюка Наталія Яресько. Уже за півроку її роботи Байден відзначав Яресько на бізнес-форумі у США – разом послом США в Україні Джеффрі Пайєттом та Міхеілом Саакашвілі, який на той момент обіймав посаду Одеської ОДА.

Наталія Яресько, Арсеній Яценюк і Джозеф Байден під час зустрічі в Вашингтоні 13 липня 2015 року фото: укрінформ

Робота з Яресько стала кар’єрним каталізатором для її заступниці, а згодом міністерки фінансів Оксани Маркової. Незадовго після виборів у США Маркарову висунули на посаду нового посла у Штатах.

Ще одна група людей, яка не пропустила візит Байдена в Україну – це "Єврооптимісти", члени депутатського об’єднання у Верховній Раді 8-го скликання. Вони, зокрема Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, як і багато активістів, привітали Байдена з виграшем спільними фото у Facebook.

Спільним фото Сергій Лещенко привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах Фото: Fb -сторінка Сергія Лещенка

Спільне фото з Байденом виклала також і Світлана Заліщук. Принагідно привітавши з перемогою Фото: Fb -сторінка Світлани Заліщук

"Ситуативний друг" Микола Злочевський

В Україні ім’я демократа Джо Байдена вже кілька років стоїть поряд з прізвищем колишнього регіонала Миколи Злочевського.

І все тому, що в 2014 році членом наглядової ради в Burisma покликали Байдена-молодшого. І як розкаже за 5 років його колега по наглядовій раді Burisma, експрезидент Польщі Александр Квасневський – зробили це через його ім’я.

Співрозмовники УП в правоохоронних органах розповідали, що за офіційним контрактом Гантер отримував щомісячний гонорар у 50 тисяч доларів. Трамп заявляв про 100 тисяч і вимагав "дослідити можливу корупцію". І це не єдине, чого вимагав Трамп.

Злочевський, який потенційно мав нашкодити репутації Байдена, зробив ведмежу послугу Трампу фото: вікіпедія

Робота Байдена-молодшого в Burisma була гачечком, потягнувши за який американський президент намагався репутаційно якщо не знищити, то хоча б нашкодити своєму конкуренту на виборах. І, можливо, йому б це вдалось, якби розмова між Трампом і Зеленським не обернулась для американського президента у велику епопею під назвою "імпічмент".

Так Злочевський, який потенційно мав нашкодити репутації Байдена, зробив ведмежу послугу Трампу.

Сам Злочевський, як і багато колишніх регіоналів, з 2014 року перебуває за межами України – і навряд згодиться Байдену в Україні. На батьківщині він фігурант кримінальних справ і колишній розшукуваний МВС.

Влітку 2020 за закриття справи проти Злочевського працівникам НАБУ і САП пропонували рекордні в історії України 6 мільйонів доларів, а за словами колишнього прокурора Кулика – навіть цілих 50. Один з трьох затриманих у справі – перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві.

Символічно, що за вимогами зловмисників справу мали закрити до 14 червня – дня народження колишнього міністра.

Ольга Кириленко, УП