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МОЗ вкотре спробує покращити антикоронавірусний додаток "Дій вдома"

Середа, 25 листопада 2020, 12:32

Міністерство охорони здоров'я працює над запровадженням восьми цифрових інструментів для протидії поширенню COVID-19.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кучера: "Міністерство охорони здоров'я спільно з урядом, Міністерством цифровий трансформації, Національною службою здоров'я працює над впровадженням восьми цифрових інструментів для протидії поширенню COVID-19.

Зокрема, ми відпрацьовуємо інструменти для координації госпіталізацій, оптимізації звітностей медустанов, щоб витрачати час не на звітність, а на лікування".

Деталі: Кучер додав, що також йде робота над цифровизацією обліку та реєстрації підозрілих і підтверджених випадків COVID-19, поліпшенням додатки "Дій вдома" - зараз тестується і планується до випуску нова версія, "де буде багато цікавих змін", а також над поліпшенням електронних напрямків на ПЛР-тестування і контакт-трейсинг осіб, які перебували в контакті з підтвердженими.

Передісторія: Ще у серпні Мінцифри заявило, що вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.

16 листопада мер Києва Віталій Кличко висловив позицію, що система "Дій вдома" не працює, а порушники "шастають".

Теми: коронавірусмедицина


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