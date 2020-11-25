МОЗ вновь попытается улучшить антикоронавирусное приложение "Дий дома"

Министерство здравоохранения работает над введением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кучера: "Министерство здравоохранения совместно с правительством, Министерством цифровой трансформации, Национальной службой здоровья работает над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19.

В частности, мы отрабатываем инструменты для координации госпитализаций, оптимизации отчетностей медучреждений, чтобы тратить время не на отчетность, а на лечение".

Детали: Кучер добавил, что также идет работа над цифровизацией учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшением приложения "Дий дома" - сейчас тестируется и планируется к выпуску новая версия, "где будет много интересных перемен", а также над улучшением электронных направлений на ПЦР-тестирование и контакт-трейсинг лиц, находившихся в контакте с подтвержденными.

Предыстория: Еще в августе Минцифры заявило, что совершенствует приложение "Действуй дома" для прохождения самоизоляции, оно будет иметь англоязычную версию.

16 ноября мэр Киева Виталий Кличко выразил позицию, что система "Действуй дома" не работает, а нарушители "шастают".