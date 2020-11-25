Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ вновь попытается улучшить антикоронавирусное приложение "Дий дома"

Среда, 25 ноября 2020, 11:32

Министерство здравоохранения работает над введением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кучера: "Министерство здравоохранения совместно с правительством, Министерством цифровой трансформации, Национальной службой здоровья работает над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19.

В частности, мы отрабатываем инструменты для координации госпитализаций, оптимизации отчетностей медучреждений, чтобы тратить время не на отчетность, а на лечение".

Детали: Кучер добавил, что также идет работа над цифровизацией учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшением приложения "Дий дома" - сейчас тестируется и планируется к выпуску новая версия, "где будет много интересных перемен", а также над улучшением электронных направлений на ПЦР-тестирование и контакт-трейсинг лиц, находившихся в контакте с подтвержденными.

Предыстория: Еще в августе Минцифры заявило, что совершенствует приложение "Действуй дома" для прохождения самоизоляции, оно будет иметь англоязычную версию.

16 ноября мэр Киева Виталий Кличко выразил позицию, что система "Действуй дома" не работает, а нарушители "шастают".

Темы: коронавирусмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: