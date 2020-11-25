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В ОГП розповіли, як каратимуть винних в окупації

Середа, 25 листопада 2020, 12:34

Україна має намір притягувати до відповідальності вище керівництво РФ, причетне до скоєння воєнних злочинів, в Міжнародному кримінальному суді, а його поплічників та виконавців – в рамках українських законів.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "Вище політичне і військове керівництво РФ, причетне до скоєння воєнних злочинів, ми пропонуємо притягувати до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді, а діяння його поплічників та виконавців розслідуємо в Україні в рамках національного законодавства".

Деталі: За його словами, наразі головне – оцінювати дії цих осіб, збирати належну доказову базу та передавати справу в суд, який уже й вирішує питання притягнення до відповідальності.

Мамедов підкреслив, що "тяжкі злочини непрощенні", тому "визнає РФ міжнародне право чи ні, вносить зміни до свого основного закону… чи ще якось маніпулює, ігнорує процеси, – це не звільняє винних у скоєнні злочинів від відповідальності".

На запитання, який орган судитиме осіб, котрі скоїли злочини під час конфлікту в Донбасі, заступник генпрокурора зазначив, що "насамперед важливе всебічне розслідування всіх воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених РФ на території України в умовах збройного конфлікту за майже 7 років".

Також важливо довести в національних і міжнародних судах реалізації державою-агресором загального контролю над тимчасово окупованими територіями.

Щодо того, як саме має відбуватися правосуддя, Мамедов додав, що в ОГП обговорюють і аналізують світові практики і дійшли до висновку, що треба створювати "власну модель, яка й стане ефективною".  

На думку Мамедова, наразі досить важко говорити про створення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Україні, оскільки для цього потрібне рішення Ради Безпеки ООН, якого вочевидь не схвалить РФ.

Тому, на його переконання, Україні варто розглянути можливість створення гібридного суду, який поєднуватиме як національний, так і міжнародний елементи, що підвищить і ефективність, і об'єктивність судового розгляду.

Що було раніше: Офіс генерального прокурора має намір створити шість мобільних груп для розслідування злочинів на Донбасі.

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Теми: Офіс генпрокурораДонбасвійнаРосіясуд


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