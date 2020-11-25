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В ОГП рассказали, как будут наказывать виновных в оккупации

Среда, 25 ноября 2020, 11:34
В ОГП рассказали, как будут наказывать виновных в оккупации
Фото court.gov.ua

Украина намерена привлекать к ответственности высшее руководство РФ, причастное к совершению военных преступлений, в Международном уголовном суде, а его приспешников и исполнителей – в рамках украинских законов.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Высшее политическое и военное руководство РФ, имеющее отношение к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства".

Детали: По его словам, сейчас главное – оценивать действия этих лиц, собирать надлежащую доказательную базу и передавать дело в суд, который уже и решает вопрос о привлечении к ответственности.

Мамедов подчеркнул, что "тяжкие преступления непростительны", поэтому "признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон... или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, – это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности".

На вопрос, какой орган будет судить лиц, совершивших преступления во время конфликта на Донбассе, заместитель генпрокурора отметил, что "прежде всего важно всестороннее расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ на территории Украины в условиях вооруженного конфликта за почти 7 лет".

Также важно доказать в национальных и международных судах реализацию государством-агрессором общего контроля над временно оккупированными территориями.

Относительно того, как должно происходить правосудие, Мамедов добавил, что в ОГП обсуждают и анализируют мировые практики и пришли к выводу, что надо создавать "собственную модель, которая и станет эффективной".

По мнению Мамедова, сейчас довольно трудно говорить о создании международного трибунала относительно ситуации в Украине, поскольку для этого требуется решение Совета Безопасности ООН, которое явно не одобрит РФ.

Поэтому, по его убеждению, Украине следует рассмотреть возможность создания гибридного суда, который будет сочетать как национальный, так и международный элементы, что повысит и эффективность, и объективность судебного разбирательства.

Что было раньше: Офис генерального прокурора намерен создать шесть мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе. 

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Темы: Офис генпрокурораДонбассвойнаРосcиясуд
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