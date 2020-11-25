В Асоціації міст просять уряд перенести карантин вихідного дня: пропонують два варіанти

Вінницька міськрада від імені Асоціації міст України просить уряд перенести карантин вихідного дня на будні, аби допомогти підприємцям.

Джерело: заступник вінницького мера Андрій Очеретний, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Очеретного: "Ми підготували від Асоціації міст України і направили листа до Кабінету міністрів з проханням перенести карантин вихідного дня, запроваджений для переривання ланцюжка заражень коронавірусом, на будні".

Деталі: У листі пропонується два варіанти змін, перший з яких передбачає перенесення карантину вихідного дня на понеділок і вівторок, а другий - "лайт-версія для держави" - перенесення вихідних на неділю і понеділок.

Окрім того, Вінницька міська рада підготувала листа до Вінницької ОДА. В ньому запропонує керівництву регіону також звернутися з відповідними ініціативами до уряду, аби підприємці отримали можливість працювати у вихідні дні.

Довідково: Асоціація міст України – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади. Створена у 1992 році.

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