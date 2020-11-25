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Шмигаль не виключає локдауну на зимові свята

Середа, 25 листопада 2020, 13:53

Кабінет міністрів розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один варіантів розвитку подій.  

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 

Пряма мова: "Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв – зокрема, і до можливого введення карантину на зимові свята. Наразі вся країна в помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня – і це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням...

Про введення більш жорстких заходів зараз мова не йде. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати.

Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу".

Деталі: При цьому прем'єр заявив про певне покращення ситуації з COVID в Україні після запровадження більш жорстких обмежень та карантину вихідного дня.

Теми: карантинсвяткуванняКабінет міністрівкоронавірусCovid-2019


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