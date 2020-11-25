Шмигаль не виключає локдауну на зимові свята

Кабінет міністрів розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв – зокрема, і до можливого введення карантину на зимові свята. Наразі вся країна в помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня – і це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням...

Про введення більш жорстких заходів зараз не йдеться. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати.

Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення станку в країні. Наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу. Тому ми ведемо діалоги, тісно співпрацюємо і спілкуємося з місцевою владою, міськими головами, бізнесом, аби спільно працювати оптимальну модель протиепідемічних заходів".

Деталі: Шмигаль повідомив, що минулого тижня уряд розіслав опитування всім головам міст щодо того, які обмеження вони вважають найбільш доцільними та оптимальними.

За його словами, в окремих містах завантаженість COVID-лікарень складає понад 90%, місць в окремих обласних центрах не вистачає – і людей везуть у районні лікарні.

При цьому прем'єр заявив про певне покращення ситуації з COVID в Україні після запровадження більш жорстких обмежень та карантину вихідного дня. Зокрема, стабілізувалася кількість хворих у COVID-лікарнях (не зростає вище 28 тисяч).

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