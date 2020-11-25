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В Ассоциации городов просят перенести карантин выходного дня на будни: есть 2 варианти

Среда, 25 ноября 2020, 18:13

Винницкий горсовет от имени Ассоциации городов Украины просит правительство перенести карантин выходного дня на будни, чтобы помочь предпринимателям.

Источник: заместитель винницкого мэра Андрей Очеретный, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Очеретного: "Мы подготовили от Ассоциации городов Украины и направили письмо в Кабинет министров с просьбой перенести карантин выходного дня, введенный для прерывания цепочки заражений коронавируса, на будни".

Детали: В письме предлагается два варианта изменений, первый из которых предусматривает перенос карантина выходного дня на понедельник и вторник, а второй - "лайт-версия для государства" - перенос выходных на воскресенье и понедельник.

Кроме того, Винницкий городской совет подготовил письмо Винницкой ОГА. В нем предложит руководству региона также обратиться с соответствующими инициативами к правительству, чтобы предприниматели получили возможность работать в выходные дни.

Справка: Ассоциация городов Украины - всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, представляет позицию и интересы местного самоуправления, ведет от имени общин диалог с органами государственной власти. Созданная в 1992 году.

Предыстория:

  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.
  • Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Темы: карантинкоронавирус


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