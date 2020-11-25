В Ассоциации городов просят перенести карантин выходного дня на будни: есть 2 варианти
Винницкий горсовет от имени Ассоциации городов Украины просит правительство перенести карантин выходного дня на будни, чтобы помочь предпринимателям.
Источник: заместитель винницкого мэра Андрей Очеретный, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Очеретного: "Мы подготовили от Ассоциации городов Украины и направили письмо в Кабинет министров с просьбой перенести карантин выходного дня, введенный для прерывания цепочки заражений коронавируса, на будни".
Детали: В письме предлагается два варианта изменений, первый из которых предусматривает перенос карантина выходного дня на понедельник и вторник, а второй - "лайт-версия для государства" - перенос выходных на воскресенье и понедельник.
Кроме того, Винницкий городской совет подготовил письмо Винницкой ОГА. В нем предложит руководству региона также обратиться с соответствующими инициативами к правительству, чтобы предприниматели получили возможность работать в выходные дни.
Справка: Ассоциация городов Украины - всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, представляет позицию и интересы местного самоуправления, ведет от имени общин диалог с органами государственной власти. Созданная в 1992 году.
Предыстория:
- 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.
- Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.