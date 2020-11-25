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Після переходу на "дистанційку" стало більше скарг на мову викладачів

Середа, 25 листопада 2020, 19:21

Після переходу навчальних закладів на дистанційне навчання збільшилася кількість скарг на мову викладання.

Джерело: повідомлення мовного омбудсмена Тараса Креміня у Facebook

Пряма мова Креміня: "До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови почала надходити значно більша кількість скарг щодо порушень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині застосування державної мови в освітньому процесі.

На жаль, із переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання, кількість таких випадків і форм самих порушень вражає".

Деталі: За словами Креміня така ситуація пов'язана як із відсутністю контролю за виконанням навантаження працівниками і адміністраціями закладів освіти, так і свідомим ігноруванням мовного законодавства.

Він нагадав, що відповідно до статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовою освітнього процесу на всіх рівнях є державна мова, тобто українська.

Читайте також: Як, на що і куди скаржитися мовному омбудсмену

Передісторія:

  • Раніше Кремінь повідомляв, що у Києві багато скаржаться на російську мову у школах.

Теми: моваосвіта


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