Після переходу на "дистанційку" стало більше скарг на мову викладачів

Після переходу навчальних закладів на дистанційне навчання збільшилася кількість скарг на мову викладання.

Джерело: повідомлення мовного омбудсмена Тараса Креміня у Facebook

Пряма мова Креміня: "До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови почала надходити значно більша кількість скарг щодо порушень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині застосування державної мови в освітньому процесі.

На жаль, із переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання, кількість таких випадків і форм самих порушень вражає".

Деталі: За словами Креміня така ситуація пов'язана як із відсутністю контролю за виконанням навантаження працівниками і адміністраціями закладів освіти, так і свідомим ігноруванням мовного законодавства.

Він нагадав, що відповідно до статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовою освітнього процесу на всіх рівнях є державна мова, тобто українська.

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