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После перехода на "дистанционку" стало больше жалоб на язык преподавателей

Среда, 25 ноября 2020, 19:21

После перехода учебных заведений на дистанционное обучение увеличилось количество жалоб на язык преподавания.

Источник: сообщение языкового омбудсмена Тараса Кремня в Facebook

Прямая речь Кремня: "В Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка начала поступать значительно большее количество жалоб о нарушениях Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе.

К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, количество таких случаев и форм самых нарушений поражает".

Детали: По словам Кремня такая ситуация связана как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки работниками и администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием языкового законодательства.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком образовательного процесса на всех уровнях является государственный язык, то есть украинский.

Читайте также: Как, на что и куда жаловаться языковому омбудсмену

Предыстория:

  • Ранее Кремень сообщал, что в Киеве очень много жалоб на русский язык в школах.

Украинская правда
Темы: языкобразование


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