"Боруссія" за два матчі забила "Шахтарю" десять сухих м'ячів у Лізі Чемпіонів

Донецький "Шахтар" у четвертому турі Ліги Чемпіонів розгромлений "Боруссією" із Менхенгладбаха з рахунком 4:0.

Поєдинок пройшов у середу 25 листопада в Німеччині.

Нагадаємо, що в матчі 3 туру у Києві "Боруссія" забила "Шахтарю" шість голів.

"Шахтар" повністю провалив перший тайм у грі в середу. У "гірників" за стартові 45-ть хвилин не було жодного удару у площину воріт, а в німців чотири та три голи. На старті поєдинку Андрій П`ятов не дав себе переграти Брелю Емболо, котрий вибіг сам на сам з воротарем "Шахтаря".

На 17-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Сергій Кривцову у власному штрафному майданчику порушив правила на Емболо, і рефері ставить пенальті у ворота донецької команди. З 11-ти метрів Ларс Штіндль легко переграв П`ятова - 1:0. На 33-й хвилині рахунок стає 2:0. Після подачі кутового Ніко Ельведі забиває ударом головою після подачі кутового.

Розгромним рахунок ще в першому таймі зробив Емболо, який на 45-й хвилині ударом через себе знову пробиває воротаря "Шахтаря" - 3:0.

У другому таймі "Боруссія" збавила оберти і дала пограти "Шахтарю". Втім, гірникам це не особливо допомогло. На 78-й хвилині німецька команда, яка вже ходила пішки по полю, забиває четвертий гол. Оскар Вендт ударом зі стандарту з метрів 28-ти пробив у дальній кут воріт, м`яч зачепив штангу і залетів у ворота - 4:0.

В останні три хвилини гри у "Шахтаря" було відразу два моменти, щоб врятуватися від чергової ганьби. Спочатку удар головою Миколи Матвієнка з метрів шести парирував Ян Зоммер. Через кілька хвилин воротар "Боруссії" робить ще один сейв після удару Тете.

Після чотирьох турів у "Шахтаря" чотири очки. "Боруссія" набрала вісім балів і очолює турнірну таблицю. "Інтер" та "Реал" проведуть свій матч пізніше. В іспанців чотири пункти, а в італійців два.