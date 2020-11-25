Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Боруссия" за два матча забила "Шахтеру" десять сухих мячей в Лиге Чемпионов

Среда, 25 ноября 2020, 21:50

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги Чемпионов разгромлен "Боруссией" из Менхенгладбаха со счетом 4:0.

Поединок прошел в среду 25 ноября в Германии.

Напомним, что в матче 3 тура в Киеве "Боруссия" забила "Шахтеру" шесть голов.

"Шахтер" полностью провалил первый тайм в игре в среду. У "горняков" за стартовые 45 минут не было ни одного удара в створ ворот, а у немцев четыре и три гола.

На старте поединка Андрей Пятов не дал себя переиграть Брелю Эмболо, который выбежал один на один с вратарем "Шахтера".

На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Сергей Кривцов в своей штрафной нарушил правила на Эмболо, и рефери ставит пенальти в ворота донецкой команды. С 11-ти метров Ларс Штиндль легко переиграл Пятова - 1: 0. На 33-й минуте счет становится 2: 0. После подачи углового Нико Эльведи забивает ударом головой после подачи углового.

Разгромным счет еще в первом тайме сделал все тот же Эмболо, который на 45-й минуте ударом через себя снова пробивает вратаря "Шахтера" - 3:0.

Во втором тайме "Боруссия" сбавила обороты и дала поиграть "Шахтеру". Впрочем, горнякам, это не особо помогло. На 78-й минуте немецкая команда, которая уже ходила пешком по полю, забивает четвертый гол. Оскар Вендт ударом со стандарта метров с 28-ти пробил в дальний угол ворот, мяч задел штангу и залетел в ворота - 4:0.

В последние три минуты игры у "Шахтера" было сразу два момента, чтобы спастись от очередного позора. Сначала удар головой Николая Матвиенко с метров шести парировал Ян Зоммер. Через пару минут вратарь "Боруссии" делает еще один сейв после удара Тете.

После четырех туров у "Шахтера" четыре очка. "Боруссия" набрала восемь баллов и возглавляет турнирную таблицу. "Интер" и "Реал" проведут свой матч позже. У испанцев четыре пункта, а у итальянцев два.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 25 ноября: жесткий карантин на праздники, планы Байдена

Умер футболист Диего Марадона

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины

Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Все новости...
футбол
Умер футболист Диего Марадона
УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией
"Шахтер" в меньшинстве теряет очки в матче с "Александрией"
Последние новости
22:17
ТИК официально объявила победу Садового во Львове
22:06
Новости экономики: ФЛП спишут долгов на 400 млн, в кинотеатре Multiplex полицейский произвол
21:53
фотоЗеленский назначил нового руководителя Николаевщины
21:50
"Боруссия" за два матча забила "Шахтеру" десять сухих мячей в Лиге Чемпионов
21:43
ЕС выделяет 9,6 млн евро на цифровую трансформацию Украины
21:28
Новости 25 ноября: жесткий карантин на праздники, планы Байдена
21:15
Сенат Франции проголосовал за резолюцию о признании Нагорного Карабаха
21:02
Экономпотери от карантина несопоставимы с выгодами от спасения жизни украинцев – исследование
20:43
Кравчук требует от россиян расследовать убийство снайпером украинского военного
20:27
В Украине создали чат-бот, который проверяет закупку лекарств больницами
Все новости...