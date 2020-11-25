"Боруссия" за два матча забила "Шахтеру" десять сухих мячей в Лиге Чемпионов

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги Чемпионов разгромлен "Боруссией" из Менхенгладбаха со счетом 4:0.

Поединок прошел в среду 25 ноября в Германии.

Напомним, что в матче 3 тура в Киеве "Боруссия" забила "Шахтеру" шесть голов.

"Шахтер" полностью провалил первый тайм в игре в среду. У "горняков" за стартовые 45 минут не было ни одного удара в створ ворот, а у немцев четыре и три гола.

На старте поединка Андрей Пятов не дал себя переиграть Брелю Эмболо, который выбежал один на один с вратарем "Шахтера".

На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Сергей Кривцов в своей штрафной нарушил правила на Эмболо, и рефери ставит пенальти в ворота донецкой команды. С 11-ти метров Ларс Штиндль легко переиграл Пятова - 1: 0. На 33-й минуте счет становится 2: 0. После подачи углового Нико Эльведи забивает ударом головой после подачи углового.

Разгромным счет еще в первом тайме сделал все тот же Эмболо, который на 45-й минуте ударом через себя снова пробивает вратаря "Шахтера" - 3:0.

Во втором тайме "Боруссия" сбавила обороты и дала поиграть "Шахтеру". Впрочем, горнякам, это не особо помогло. На 78-й минуте немецкая команда, которая уже ходила пешком по полю, забивает четвертый гол. Оскар Вендт ударом со стандарта метров с 28-ти пробил в дальний угол ворот, мяч задел штангу и залетел в ворота - 4:0.

В последние три минуты игры у "Шахтера" было сразу два момента, чтобы спастись от очередного позора. Сначала удар головой Николая Матвиенко с метров шести парировал Ян Зоммер. Через пару минут вратарь "Боруссии" делает еще один сейв после удара Тете.

После четырех туров у "Шахтера" четыре очка. "Боруссия" набрала восемь баллов и возглавляет турнирную таблицу. "Интер" и "Реал" проведут свой матч позже. У испанцев четыре пункта, а у итальянцев два.