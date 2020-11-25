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ТВК офіційно оголосила перемогу Садового у Львові

Середа, 25 листопада 2020, 21:17
ТВК офіційно оголосила перемогу Садового у Львові

Міська ТВК оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ 22 листопада, за якими чинний мер Андрій Садовий отримав 62,25% підтримки виборців.

Джерело: голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, якого цитує Тvoemisto.tv, Садовий у Facebook

Деталі: Опонент Садового нардеп "Європейської солідарності" Олег Синютка отримав 37,75% голосів. Розрив між кандидатами складає 24,5%.

Пряма мова Садового: "Що далі? Чекаємо 5 днів. Це термін визначений для оскарження результатів виборів.

Далі повинна відбутись урочиста сесія, і ми разом з депутатами складемо присягу.

Попереду багато роботи. Маємо разом напрацювати стратегію розвитку нашої громади на наступні 5 років".

Читайте більше: Всі на Львів. Як Садовий і соратники Порошенка за крісло мера воювали

Передісторія:

  • У першому турі виборів мера Львова, що пройшов 25 жовтня, Садовий набрав 40,09%, а Синютка – 31,1%.
  • 22 листопада відбувся другий тур виборів. 
  • За результатами екзит-полу, у ньому перемагає Садовий із результатом 62,8% голосів виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: СадовийЛьвів
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