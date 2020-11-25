ТВК офіційно оголосила перемогу Садового у Львові
Міська ТВК оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ 22 листопада, за якими чинний мер Андрій Садовий отримав 62,25% підтримки виборців.
Джерело: голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, якого цитує Тvoemisto.tv, Садовий у Facebook
Деталі: Опонент Садового нардеп "Європейської солідарності" Олег Синютка отримав 37,75% голосів. Розрив між кандидатами складає 24,5%.
Пряма мова Садового: "Що далі? Чекаємо 5 днів. Це термін визначений для оскарження результатів виборів.
Далі повинна відбутись урочиста сесія, і ми разом з депутатами складемо присягу.
Попереду багато роботи. Маємо разом напрацювати стратегію розвитку нашої громади на наступні 5 років".
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Передісторія:
- У першому турі виборів мера Львова, що пройшов 25 жовтня, Садовий набрав 40,09%, а Синютка – 31,1%.
- 22 листопада відбувся другий тур виборів.
- За результатами екзит-полу, у ньому перемагає Садовий із результатом 62,8% голосів виборців.