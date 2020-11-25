ТВК офіційно оголосила перемогу Садового у Львові

Міська ТВК оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ 22 листопада, за якими чинний мер Андрій Садовий отримав 62,25% підтримки виборців.

Джерело: голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, якого цитує Тvoemisto.tv, Садовий у Facebook

Деталі: Опонент Садового нардеп "Європейської солідарності" Олег Синютка отримав 37,75% голосів. Розрив між кандидатами складає 24,5%.

Пряма мова Садового: "Що далі? Чекаємо 5 днів. Це термін визначений для оскарження результатів виборів.

Далі повинна відбутись урочиста сесія, і ми разом з депутатами складемо присягу.

Попереду багато роботи. Маємо разом напрацювати стратегію розвитку нашої громади на наступні 5 років".

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