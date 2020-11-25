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ТИК официально объявила победу Садового во Львове

Среда, 25 ноября 2020, 21:17
ТИК официально объявила победу Садового во Львове

Городская ТИК обнародовала официальные результаты выборов председателя Львовской ОТГ 22 ноября, по которым действующий мэр Андрей Садовый получил 62,25% поддержки избирателей.

Источник: председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, которого цитирует Тvoemisto.tv, Садовый в Facebook

Детали: Оппонент Садового Олег Синютка получил 37,75% голосов. Разрыв между кандидатами составляет 24,5%.

Прямая речь Садового: "Что дальше? Ждем 5 дней. Это срок определен для обжалования результатов выборов.

Далее должна состояться торжественная сессия, и мы вместе с депутатами составим присягу.

Впереди много работы. Должны вместе выработать стратегию развития нашего общества на следующие 5 лет".

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Предыстория: 

  • В первом туре выборов мэра Львова, прошедшем 25 октября, Садовый набрал 40,09%, а Синютка – 31,1%.
  • 22 ноября состоялся второй тур выборов. 
  • По результатам экзит-пола, в нем побеждает Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйЛьвов
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