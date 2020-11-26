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Манафорта все ж таки можуть помилувати – The Hill

Четвер, 26 листопада 2020, 02:57

Колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, засудженого за махінації, хочуть вивести з-під обвинувачень штату, залишивши федеральні обвинувачення. Лише у такому випадку президент може помилувати засудженого. 

Джерело: The Hill

Деталі: Окружна прокуратура Манхеттена повідомила, що подає апеляцію до суду вищої інстанції Нью-Йорка на рішення про скасування обвинувачень проти Манафорта. 

Ще у березні минулого року суд штату Нью-Йорк засудив керівника кампанії Трампа за махінації з житловою іпотекою та інші злочини. 

Пізніше суддя штату відхилив цю справу, мотивуючи це тим, що обвинувачення частково співпадають із федеральними щодо банківського шахрайства. 

Таке ж рішення підтвердив і апеляційний суд.

Наразі офіс прокурора звернувся у цій справі до суду найвищої інстанції штату.

Відповідне клопотання подане у зв’язку з тим, що Трамп невдовзі залишить посаду, але до цього зможе оформити кілька помилувань. 

Манафорта засудили до понад 7 років ув’язнення, але у травні його із в’язниці перевели під домашнє ув’язнення через коронавірус.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Майкла Флінна, який раніше визнав себе винним у брехні агентам ФБР про розмови із російським послом. 

Передісторія: 

  • Напередодні повідомлялось, що у Білому домі обговорюють можливість помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами "російського" розслідування, зокрема Майкла Флінна та Пола Манафорта.
  • У грудні 2017 року Флінн визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком перед інавгурацією Трампа.
  • Колишній керівник президентської кампанії Трампа Пол Манафорт у березні 2019 року був засуджений на 90 місяців за двома справами, пов’язаних із податковими та банківськими шахрайствами. Порушення були виявлені під час "російського" розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.
  • У липні 2020 року Трамп помилував свого давнього соратника Роджера Стоуна, який також фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.

Читайте також: Перший вирок у США для радника Януковича: що чекає на Пола Манафорта

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Українська правда

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Теми: США
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