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Манафорта все же могут помиловать – The Hill

Четверг, 26 ноября 2020, 02:57

Бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, осужденного за махинации, хотят вывести из-под обвинения штата, оставив федеральные обвинения. Только в таком случае президент может помиловать осужденного.

Источник: The Hill

Детали: Окружная прокуратура Манхэттена сообщила, что подает апелляцию в суд высшей инстанции Нью-Йорка решения об отмене обвинений против Манафорта.

Еще в марте прошлого года суд штата Нью-Йорк приговорил руководителя кампании Трампа за махинации с жилищной ипотекой и другие преступления.

Позже судья штата отклонил это дело, мотивируя это тем, что обвинение частично совпадают с федеральными относительно банковского мошенничества.

Такое же решение подтвердил и апелляционный суд.

Сейчас офис прокурора обратился по этому делу в суд высшей инстанции штата.

Соответствующее ходатайство подано в связи с тем, что Трамп вскоре покинет пост, но до этого сможет оформить несколько помилований.

Манафорта приговорили к более 7 лет заключения, но в мае его из тюрьмы перевели под домашний заключения за коронавирус.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи агентам ФБР о разговорах с российским послом.

Предыстория:

  • Накануне сообщалось, в Белом доме обсуждают возможность помилования нескольких бывших помощников Дональда Трампа, осужденных по результатам "российского" расследования, в частности Майкла Флинна и Пола Манафорта. 
  • В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком перед инаугурацией Трампа. 
  • Бывший руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт в марте 2019 года был осужден на 90 месяцев по двум делам, связанным с налоговыми и банковскими аферами. Нарушения были выявлены во время "российского" расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
  • Георгий Пападопулос имел контакт с российским профессором, а также женщиной из России, которая представился ему родственницей Владимира Путина. По данным следствия, они предлагали кампании Трампа компромат на Хиллари Клинтон из похищенных хакерами писем.
  • В июле 2020 года Трамп помиловал своего давнего соратника Роджера Стоуна, который также фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

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Украинская правда
Темы: США
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