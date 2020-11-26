Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Манафорта все же могут помиловать – The Hill

Четверг, 26 ноября 2020, 03:57

Бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, осужденного за махинации, хотят вывести из-под обвинения штата, оставив федеральные обвинения. Только в таком случае президент может помиловать осужденного.

Источник: The Hill

Детали: Окружная прокуратура Манхэттена сообщила, что подает апелляцию в суд высшей инстанции Нью-Йорка решения об отмене обвинений против Манафорта.

Еще в марте прошлого года суд штата Нью-Йорк приговорил руководителя кампании Трампа за махинации с жилищной ипотекой и другие преступления.

Позже судья штата отклонил это дело, мотивируя это тем, что обвинение частично совпадают с федеральными относительно банковского мошенничества.

Такое же решение подтвердил и апелляционный суд.

Сейчас офис прокурора обратился по этому делу в суд высшей инстанции штата.

Соответствующее ходатайство подано в связи с тем, что Трамп вскоре покинет пост, но до этого сможет оформить несколько помилований.

Манафорта приговорили к более 7 лет заключения, но в мае его из тюрьмы перевели под домашний заключения за коронавирус.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи агентам ФБР о разговорах с российским послом.

Предыстория:

  • Накануне сообщалось, в Белом доме обсуждают возможность помилования нескольких бывших помощников Дональда Трампа, осужденных по результатам "российского" расследования, в частности Майкла Флинна и Пола Манафорта. 
  • В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком перед инаугурацией Трампа. 
  • Бывший руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт в марте 2019 года был осужден на 90 месяцев по двум делам, связанным с налоговыми и банковскими аферами. Нарушения были выявлены во время "российского" расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
  • Георгий Пападопулос имел контакт с российским профессором, а также женщиной из России, которая представился ему родственницей Владимира Путина. По данным следствия, они предлагали кампании Трампа компромат на Хиллари Клинтон из похищенных хакерами писем.
  • В июле 2020 года Трамп помиловал своего давнего соратника Роджера Стоуна, который также фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

Читайте также: Первый приговор в США для советника Януковича: что ждет Пола Манафорта

Байден, Злочевский и Манафорт. Как давняя украинская история может погубить Трампа

Украинская правда
Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗеленский назначил нового руководителя Николаевщины

Новости 25 ноября: жесткий карантин на праздники, планы Байдена

Умер футболист Диего Марадона

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины

Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

Все новости...
США
Трамп помиловал экс-советника, который лгал о связи с РФ
Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN
Индекс Dow Jones впервые превысил 30 тысяч пунктов
Последние новости
03:57
Манафорта все же могут помиловать – The Hill
02:59
От коронавируса в сутки в мире умерло рекордное число больных
02:02
Из-за пародии на ТВ-шоу Венгрия напомнила Берлину о нацистском прошлом
01:07
Германия не будет ослаблять карантин
00:21
Трамп помиловал экс-советника, который лгал о связи с РФ
23:48
Декабрь этого года будет теплее, чем обычно
23:39
Исследователи ВОЗ отправятся в Ухань, чтобы изучить зарождение COVID-19
23:16
"Не более чем клочок бумаги": Азербайджан о признании Карабаха Сенатом Франции
22:54
"Нафтогаз" не будет менять цену на газ в декабре
22:36
В Германии провели масштабный рейд в деле нелегального трудоустройства украинцев
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!