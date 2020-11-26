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Аваков выступает за полный локдаун на месяц

Четверг, 26 ноября 2020, 11:27
Аваков выступает за полный локдаун на месяц

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине должны немедленно ввести полный локдаун на 3-4 недели с механизмом компенсаций для населения.

Источник: Аваков в эфире "Украина 24", пресс-служба МВД

Прямая речь: "Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели...

Моя точка зрения, как только мы будем готовы... Я надеюсь, это будет в ближайшие дни.

Надо сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, и немедленно ввести локдаун, прервать цепочку этой инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев и отойти от ситуации, когда у нас более 200 смертей каждый день".

Детали: Он добавил, что в этом вопросе радикально настроен на полный локдаун минимум на 3 недели.

Министр надеется, что под Новый год страна будет исходить из строгого карантина.

Аваков уверен, что правительство рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.
  • Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Алена Мазуренко, УП
Темы: АваковкарантинкоронавирусCovid-2019Кабинет министров
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