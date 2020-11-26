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Адвокат Марадони вимагає розслідувати смерть футболіста

Четвер, 26 листопада 2020, 15:20
Адвокат Марадони вимагає розслідувати смерть футболіста

Адвокат зірки футболу Дієго Марадони Матіас Морлі попросить провести повне розслідування обставин смерті спортсмена.

Джерело: Морлі в Twitter

Пряма мова Морлі: "Швидка допомога їхала більше ніж півгодини, що було злочинним ідіотизмом. Ці факти не повинні бути забуті, ми будемо вимагати розслідування".

Деталі: Також, за його словами, Марадона протягом 12 годин перебував без нагляду медичного персоналу, який найняли для догляду за ним.

Нагадаємо: 

  • 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.
  • Президент країни оголосив три дні національного трауру.
  • На прощанні із футболістом, яке відбудеться у президентському палаці, очікують не менше мільйона людей.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболАргентина
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