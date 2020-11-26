Адвокат Марадони вимагає розслідувати смерть футболіста

Адвокат зірки футболу Дієго Марадони Матіас Морлі попросить провести повне розслідування обставин смерті спортсмена.

Джерело: Морлі в Twitter

Пряма мова Морлі: "Швидка допомога їхала більше ніж півгодини, що було злочинним ідіотизмом. Ці факти не повинні бути забуті, ми будемо вимагати розслідування".

Деталі: Також, за його словами, Марадона протягом 12 годин перебував без нагляду медичного персоналу, який найняли для догляду за ним.

Нагадаємо: