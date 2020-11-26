Адвокат Марадони вимагає розслідувати смерть футболіста
Четвер, 26 листопада 2020, 16:20
Адвокат зірки футболу Дієго Марадони Матіас Морлі попросить провести повне розслідування обставин смерті спортсмена.
Джерело: Морлі в Twitter
Пряма мова Морлі: "Швидка допомога їхала більше ніж півгодини, що було злочинним ідіотизмом. Ці факти не повинні бути забуті, ми будемо вимагати розслідування".
Деталі: Також, за його словами, Марадона протягом 12 годин перебував без нагляду медичного персоналу, який найняли для догляду за ним.
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Нагадаємо:
- 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.
- Президент країни оголосив три дні національного трауру.
- На прощанні із футболістом, яке відбудеться у президентському палаці, очікують не менше мільйона людей.