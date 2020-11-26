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Адвокат Марадоны требует расследовать смерть футболиста

Четверг, 26 ноября 2020, 16:20

Адвокат звезды футбола Диего Марадоны Матиас Морли попросит провести полное расследование обстоятельств смерти спортсмена.

Источник: Морли в Twitter

Прямая речь Морла: "Скорая помощь ехала более получаса, что было преступным идиотизмом. Эти факты не должны быть забыты, мы потребуем расследования".

Детали: Также, по его словам, Марадона в течение 12 часов находился без присмотра медицинского персонала, который наняли, чтобы наблюдать за его состоянием.

Напомним:

  • 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
  • Президент страны объявил три дня национального траура.
  • На прощании с футболистом, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.

Украинская правда
Темы: футболАргентина


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