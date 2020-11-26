Адвокат Марадоны требует расследовать смерть футболиста
Четверг, 26 ноября 2020, 15:20
Адвокат звезды футбола Диего Марадоны Матиас Морли попросит провести полное расследование обстоятельств смерти спортсмена.
Источник: Морли в Twitter
Прямая речь Морла: "Скорая помощь ехала более получаса, что было преступным идиотизмом. Эти факты не должны быть забыты, мы потребуем расследования".
Детали: Также, по его словам, Марадона в течение 12 часов находился без присмотра медицинского персонала, который наняли, чтобы наблюдать за его состоянием.
COMUNICADO pic.twitter.com/phPvRVkAXT— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020
Напомним:
- 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
- Президент страны объявил три дня национального траура.
- На прощании с футболистом, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.
Украинская правда