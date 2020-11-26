Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Марадоны требует расследовать смерть футболиста

Четверг, 26 ноября 2020, 15:20
Адвокат Марадоны требует расследовать смерть футболиста

Адвокат звезды футбола Диего Марадоны Матиас Морли попросит провести полное расследование обстоятельств смерти спортсмена.

Источник: Морли в Twitter

Прямая речь Морла: "Скорая помощь ехала более получаса, что было преступным идиотизмом. Эти факты не должны быть забыты, мы потребуем расследования".

Детали: Также, по его словам, Марадона в течение 12 часов находился без присмотра медицинского персонала, который наняли, чтобы наблюдать за его состоянием.

Напомним:

  • 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
  • Президент страны объявил три дня национального траура.
  • На прощании с футболистом, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболАргентина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: