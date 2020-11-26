Україна пояснила ОБСЄ ситуацію з двома травмованими на Донбасі

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявляє, що двоє травмованих цивільних на Донбасі, про яких повідомляла ОБСЄ, могли підірватися на мінах, встановлених на лінії розмежування.

Джерело: Українська делегація для участі у ТКГ у Telegram

Дослівно: "Спостережними групами української сторони СЦКК було зафіксовано у відповідному районі декілька вибухів, схожих за характером на підриви мінно-вибухових загороджень.



Це дозволяє зробити висновок, що цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах, встановлених на лінії розмежування".

Деталі: В Українській делегації нагадали, що інформація щодо травмування 12 листопада двох цивільних чоловіків внаслідок вибуху в районі н.п. Олександрівка Донецької області надійшла зі щоденного звіту СММ ОБСЄ від 24.11.2020 № 280/2020.

У цей день, за даними СММ ОБСЄ, інформація про порушення з боку ЗС України була відсутня, а режим тиші російською стороною протягом 12.11.2020 не запитувався.

Більше того, про порушення в районі КПВВ "Мар’їнка" у звітах СММ ОБСЄ у період з 1 по 23 листопада жодної інформації не було.

Говорячи про можливі підриви мінно-вибухових загороджень, в Українській делегації нагадали, що президент Володимир Зеленський ще під час Паризького саміту у грудні 2019 року вніс пропозицію щодо проведення гуманітарного розмінування на лінії розмежування.



Українська делегація підкреслила, що вона "послідовно наполягає на необхідності виконання Паризьких домовленостей", тому 25 листопада внесла свою пропозицію про проведення на наступному тижні позачергового засідання ТКГ зокрема і щодо питання гуманітарного розмінування.