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Украина объяснила ОБСЕ ситуацию с двумя травмированными на Донбассе

Четверг, 26 ноября 2020, 16:24
Фото radiosvoboda.org

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе заявляет, что двое травмированных гражданских на Донбассе, о которых сообщала ОБСЕ, могли подорваться на минах, установленных на линии разграничения.

Источник: Украинская делегация для участия в ТКГ в Telegram

Дословно: "Наблюдательными группами украинской стороны СЦКК было зафиксировано в соответствующем районе несколько взрывов, похожих по характеру на подрывы минно-взрывных заграждений.

Это позволяет сделать вывод, что гражданские лица пострадали, подорвавшись на минах, установленных на линии разграничения".

Детали: В Украинской делегации напомнили, что информация о травмировании 12 ноября двух гражданских мужчин в результате взрыва в районе н.п. Александровка Донецкой области поступила из ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 24.11.2020 № 280/2020.

В этот день, по данным СММ ОБСЕ, информация о нарушениях со стороны ВС Украины отсутствовала, а режим тишины российская сторона в течение 12.11.2020 не запрашивала.

Более того, о нарушениях в районе КПВВ "Марьинка" в отчетах СММ ОБСЕ в период с 1 по 23 ноября никакой информации не было.

Говоря о возможных подрывах минно-взрывных заграждений, в Украинской делегации напомнили, что президент Владимир Зеленский еще во время Парижского саммита в декабре 2019 года внес предложение о проведении гуманитарного разминирования на линии разграничения.

Украинская делегация подчеркнула, что она "последовательно настаивает на необходимости выполнения Парижских договоренностей", поэтому 25 ноября внесла свое предложение о проведении на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ, в том числе и по вопросу гуманитарного разминирования.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассТКГ


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