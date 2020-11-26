Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна надіслала Росії ноту протесту через так званий "гумконвой"

Четвер, 26 листопада 2020, 16:49
Україна надіслала Росії ноту протесту через так званий гумконвой

Україна висловила протест щодо сотого так званого "гуманітарного конвою", який Росія надіслала на непідконтролю Києву територію ОРДЛО.

Джерело: повідомлення МЗС України

Дослівно: "Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой"…

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами".

Деталі: МЗС України направив до МЗС РФ ноту протесту з вимогою дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. Також Україна вимагає у подальшому направляти ці конвої через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Передісторія:

  • У четвер стало відомо, що російська сторона у черговий раз незаконно оформила 100-й, так званий, "гумконвой" на окупований Донбас.

Українська правда
Теми: РосіяДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Росія
Через погрози Росії відновити поставки зерна з України буде "дуже і дуже важко" – Блінкен
Болгарія забере важливий порт з-під контролю Росії
Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: