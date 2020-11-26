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Україна надіслала Росії ноту протесту через так званий "гумконвой"

Четвер, 26 листопада 2020, 17:49

Україна висловила протест щодо сотого так званого "гуманітарного конвою", який Росія надіслала на непідконтролю Києву територію ОРДЛО.

Джерело: повідомлення МЗС України

Дослівно: "Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой"…

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами".

Деталі: МЗС України направив до МЗС РФ ноту протесту з вимогою дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. Також Україна вимагає у подальшому направляти ці конвої через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Передісторія:

  • У четвер стало відомо, що російська сторона у черговий раз незаконно оформила 100-й, так званий, "гумконвой" на окупований Донбас.

Українська правда
Теми: РосіяДонбасООС


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