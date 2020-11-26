Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина направила России ноту протеста из-за сотого так называемого "гумконвоя"

Четверг, 26 ноября 2020, 16:49
Украина направила России ноту протеста из-за сотого так называемого гумконвоя

Украина выразила протест сотого так называемого "гуманитарного конвоя", который Россия направила в непидконтролю Киеву территорию ОРДЛО.

Источник: сообщение МИД Украины

Дословно: "Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой"...

Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами".

Детали: МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста с требованием соблюдать свои международные обязательства. Также Украина требует в дальнейшем направлять эти конвои через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Предыстория:

  • В четверг стало известно, что российская сторона в очередной раз незаконно оформила 100-й, так называемый, "гумконвой" на оккупированный Донбасс.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Росcия
В РФ собираются запустить двустороннее движение по Крымскому мосту осенью
Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: