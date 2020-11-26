Украина направила России ноту протеста из-за сотого так называемого "гумконвоя"

Украина выразила протест сотого так называемого "гуманитарного конвоя", который Россия направила в непидконтролю Киеву территорию ОРДЛО.

Источник: сообщение МИД Украины

Дословно: "Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой"...

Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами".

Детали: МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста с требованием соблюдать свои международные обязательства. Также Украина требует в дальнейшем направлять эти конвои через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

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